Исполком Казани: Мы загодя начали готовится к зимнему сезону

Несмотря на теплую погоду, с 15 октября в столице Татарстана стартовал зимний сезон по содержанию дорог. Все диспетчерские службы переведены на круглосуточный режим работы, дежурит необходимое количество персонала и техники. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев на состоявшемся сегодня в мэрии Казани заседании штаба по подготовке к зиме.

«В данный период времени неожиданно бывают заморозки, поэтому мы загодя начали готовится к зимнему сезону», — подчеркнул докладчик.

По его словам, этой зимой предстоит содержать на полмиллиона квадратных метров дорог больше, чем ранее — 23 млн квадратных метров улично-дорожной сети. На сегодняшний день городской парк уборочной техники насчитывает 562 машины, из которых у муниципальных организаций — 345 единиц. При этом 89% техники, 502 машины, уже готовы к работе.

Куляжев также добавил, что парк уборочной техники в этом году пополнился 21 машиной. Кроме того, капитально отремонтированы 20 единиц техники.

Утилизация выпавшего снега будет проводится на восьми стационарных снегоплавильных пунктах суммарной производительностью 8 тыс. тонн в сутки. Также будет функционировать площадка для складирования снега площадью более 12 тыс. квадратных метров. А в случае сильных снегопадов в городе начнут работать временные пункты складирования.

«Каждую зиму остается актуальной проблема парковки легкового транспорта вдоль дорог, что создает препятствия для работы техники и качественной очистки снега. Кроме того, припаркованные автомобили сужают проезжую часть и мешают движению общественного транспорта. Для решения этой проблемы просим ГИБДД оказать содействие и назначить ответственных за районы сотрудников для оперативного взаимодействия и решения возникающих проблем», — подчеркнул Куляжев.

Мэр Казани Ильсур Метшин в свою очередь призвал готовиться именно к сильным снегопадам. «Давайте рассматривать от сценария, что будет большой снегопад в течение десяти дней подряд. Не будет — выдохнем и проработаем на средних мощностях», — сказал глава города, добавив, что финансирование зимнего содержания в этом году выросло вдвое — с 1 млрд 179 млн рублей до 2 млрд 351 млн.