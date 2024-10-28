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В преддверии зимы Казани не хватает 230 водителей и почти 70 дорожных рабочих
В столице Татарстана уже начался зимний сезон, а кадров в сфере благоустройства остро не хватает. Проблема обсуждалось сегодня на состоявшемся в мэрии Казани заседании штаба по подготовке к зиме.
«Для качественной уборки недостаточно просто иметь хорошую технику, нужны водители, рабочие, готовые трудиться при любых погодных условиях», — констатировал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.
«Чтобы обеспечить надлежащее содержание дорог в зимний период <...>, необходимо организовать работу как минимум в полторы смены. Для этого необходимы 569 водителей-механизаторов на имеющиеся 345 у муниципальных предприятий единиц коммунальной техники», — отметил докладчик.
«На сегодня на муниципальных мероприятиях трудоустроены 243 водителя-механизатора и 309 дорожных рабочих. Дополнительно заключены контракты на привлечение 95 водителей и 320 дорожных рабочих из дорожно-строительных организаций. Они приступят к работам с 1 ноября», — уточнил Куляжев.
При этом на каждого водителя МУПа приходится свыше 41 тыс. кв. метров площади улиц, а на дорожного рабочего — более 1,7 тыс. кв. метров.
«Для надлежащего содержания и перераспределения <...> нагрузки не хватает как минимум 231 водителя-механизатора и 68 дорожных рабочих. Аналогичная проблема существует и в субподрядных организациях, которые в основном задействованы в уборке внутриквартальных проездов и дорог третьей категории», — пояснил он.
«Чтобы решить эту проблему, исполнительным комитетом города Казани подготовлена комплексная программа по привлечению сотрудников для работы на предприятиях», — подчеркнул Игорь Куляжев.
По словам чиновника, средняя заработная плата дорожного рабочего на муниципальных предприятиях составляет 62 тыс. рублей, водителей-механизаторов — 85 тыс. рублей.
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