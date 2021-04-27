Исполком Казани: Есть концептуальные решения по дорожной ситуации в «Салават Купере»

Власти Казани и Татарстана обсуждают решение дорожной проблемы в жилом комплексе «Салават Купере». Об этом заявил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Что касается строительства развязки или разворотных петель — есть концептуальные решения, которые мы сейчас обсуждаем на уровне исполнительного комитета, на уровне Правительства РТ. Какое из этих решений будет принято, я пока сказать не могу. Кроме того, рассматривается вопрос улучшения движения общественного транспорта из „Салават Купере“. Либо это будет метробус, либо трамвайная линия, чтобы люди могли спокойно выезжать из микрорайона», — сказал спикер.

Куляжев подчеркнул, что расширение улицы Осиновская позволит частично решить дорожно-транспортную проблему в этом микрорайоне. «Есть проект по расширению улицы Осиновская. В этом году планируется выкуп строений, которые попадают под расширение этой улицы. Надеюсь, что на следующий год появится финансирование для ее расширения», — уточнил он.

Кроме того, по словам спикера, помимо расширения улицы рассматривается вопрос строительства двух разворотных петель на Осиновской. «Чтобы мобилизовать там дорожное движение, предполагается по одной петле проезд в сторону Горьковского шоссе, а по другой — ближе к городу», — продолжил он.

Замруководителя исполкома Казани также отметил, что готовится проектно-сметная документация по строительству дороги от улицы Братьев Батталовых до Баки Урманче. «Дело в том, что вдоль этой дороги идет высоковольтная линия электропередачи. Ее необходимо выносить. Работа сложная, предстоит не ремонт, а новое строительство. Когда появится проектно-сметная документация, то будет известна сумма, необходимая на эти работы. После этого уже будет приниматься решение о реализации проекта», — пояснил он.

Куляжев добавил, что есть три концептуальных предложения по строительству развязки на улице Губкина, но пока нет подтверждения финансирования проектных работ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что завершить проектирование второго участка Вознесенского тракта в Казани планируется в конце этого года.