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Исполком Елабуги направит 3,9 млн рублей на ремонт освещения на Шишкинских прудах
За 3,9 млн рублей в Елабуге реконструируют наружное освещение на Шишкинских прудах и проведут работы на четырех улицах города. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Самый большой объем работ предстоит исполнителю на первом из объектов, в том числе на соседнем стадионе «Молодежный». Ему предстоит организовать демонтажные работы, монтаж, включающий развозку конструкций, бурение ям, установку деталей, провести разработку грунта для проведения кабеля и проложить трубы для его защиты, провести кабель в опорах, подключить наружное освещение к существующей сети и другие работы.
Кроме того, подрядчику предстоит устройство наружного освещения на ул.Малой Покровской, на переулке 8 Марта, а также Танаевском 6-м переулке, дом №3 и переулке Мирный, дома №8 и 8а.
Работы, согласно проекту контракта, должны быть завершены в течение 10 календарных дней после его подписания.
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