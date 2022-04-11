Исполком Челнов: «Затоплений мы не допустили»

Набережным Челнам удалось избежать потопов в период таяния снега и половодья. О ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства на аппаратном совещании сообщил первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев.

«На прошлой неделе мы прошли критические значения по таянию снега. На этой неделе ожидаем в меньших количествах. Ливневка наша справляется, затоплений мы не допустили, Дежурство будем продолжать. Продолжается дежурство в СНТ „Бережок“, где у нас есть водопропускные клапана. Затоплений и подтоплений не допускаем», — сообщил Зуев.

Докладчик также отметил, что сотрудники МУП «ПАД» продолжают вывозить остатки снега из города, оставшегося вдоль дорог, очищают их от грязи, промывают ливнеприемники, контролируют работу насосов, также ведется откачка талых вод в местах массового скопления.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов постоянно контролировать ситуацию с паводками.