Исполком Челнов выделит на замену уличных фонарей 74,9 млн рублей

В Набережных Челнах планируется обновить 5 539 уличных светильников на сумму 74,9 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подрядчик должен в течение четырех месяцев установить светильники наружного освещения в 70 разных локациях Автограда.

Сбор заявок осуществляется до 24 июня, подрядчик станет известен 27 июня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах по нацпроекту начался монтаж фельдшерско-акушерского пункта.