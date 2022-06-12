В Челнах по нацпроекту начался монтаж фельдшерско-акушерского пункта

В Набережных Челнах стартовал монтаж модульного фельдшерско-акушерского пункта «Залесный» в 71 микрорайоне. Об этом сообщается в Telegram-канале Автограда.

Будущее медицинское учреждение станет новым структурным подразделением поликлиники № 7. Оно расположится по адресу: ул. Рассветная, 1.

Ранее со стройкой ознакомился руководитель исполкома Фарид Салахов, глава Автозаводского района Винер Харисов и начальник Горздрава Александр Николаев.

Новый объект будет введен в эксплуатацию осенью. На строительство модульного ФАПа из федерального бюджета выделено более 8 млн рублей.

«Данный ФАП будет обслуживать население частного сектора 70-го и 71-го микрорайона нашего города. Данный пункт позволит приблизить медицинскую помощь населению. Кроме приема специалистов — фельдшера и акушерки, будет работать процедурный кабинет и кабинет первичной помощи», — отметил Николаев.

Новое медучреждение строится в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса их цели были скорректированы.