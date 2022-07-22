Исполком Челнов выделил 60,3 млн рублей на уход за газонами и деревьями

Исполнительный комитет Набережных Челнов выделил 60,3 млн рублей на содержание и уход за зелеными насаждениями и объектами благоустройства в городе. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен очистить территорию парков, скверов, бульваров и газонов, а также свалок и пустырей от мусора, осуществлять стрижку газонов, подкармливать траву на газонах сухими минеральными удобрениями, механизированным способом обрабатывать дернину бороной, а также вручную косить газонные растения.

Работы должны быть выполнены с даты заключения контракта в течение 142 дней. Окончание подачи заявок — 29 июля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в челнинском парке «Прибрежный» расчистят дно озера и исследуют лес.