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Ру Тат
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Экология
22 июля 2022  11:54
Эльза Кузнецова

Исполком Челнов выделил 60,3 млн рублей на уход за газонами и деревьями

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Исполнительный комитет Набережных Челнов выделил 60,3 млн рублей на содержание и уход за зелеными насаждениями и объектами благоустройства в городе. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен очистить территорию парков, скверов, бульваров и газонов, а также свалок и пустырей от мусора, осуществлять стрижку газонов, подкармливать траву на газонах сухими минеральными удобрениями, механизированным способом обрабатывать дернину бороной, а также вручную косить газонные растения.

Работы должны быть выполнены с даты заключения контракта в течение 142 дней. Окончание подачи заявок — 29 июля. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в челнинском парке «Прибрежный» расчистят дно озера и исследуют лес.

#Набережные Челны
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