Исполком Челнов учел жалобы горожан на слишком яркую расцветку многоквартирных домов

Жители Набережных Челнах пожаловались на слишком пеструю расцветку многоквартирных домов после капитального ремонта. Исполком учел эти жалобы: в этом сезоне здания были покрашены в более сдержанные тона.

«Цвет покраски стен всегда обсуждается со старшим по дому и с советом многоквартирного дома. В случае необходимости тон корректируется. К слову, мы несколько лет слышали „слишком ярко, хотелось бы поспокойнее“. Все эти пожелания и наказы горожан мы учитываем и стараемся выполнить максимально хорошо», — пояснил Зуев.

Приемка домов после проведения работ по капитальному ремонту также проводится при участии актива дома. Если возникают вопросы по качеству проведения работ, то по гарантийным обязательствам недочеты могут устранить.

Так, в этом году был перекрашен дом №11/26 по проспекту Раиса Беляева. Его жильцы предъявили претензии по качеству покраски стен – краска быстро облезла. Замечания были учтены, теперь подрядчик по гарантии должен перекрасить целый дом.

Ранее исполком Челнов пояснил, почему нельзя ездить по «Молодежному» кладбищу на машинах.