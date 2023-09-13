Исполком Челнов пояснил, почему нельзя ездить по «Молодежному» кладбищу на машинах

Первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев прокомментировал ситуацию с закрытыми от автомобилей воротами «Молодежного» кладбища. Ранее в исполком поступили жалобы, почему транспорту запрещен допуск на территорию.

«Действительно, есть такой запрос от горожан, — согласился он. — Количество этих запросов небольшое, и мы видим, что глобальной проблемы с посещением мест захоронения нет. Устроить проходной двор на кладбище, чтобы все ездили на машинах как хотят и куда хотят, мы не можем. Не все, к сожалению, могут соблюдать правила вождения на автомобилях».

Он рассказал, что были случаи, когда по могилам проезжали на «Газели». В частности, это те люди, которые создают и устанавливают памятники. «Мы эти вещи фиксируем», — пояснил Зуев.

Для ряда лиц доступ на кладбище на автомобиле разрешен, для этого нужно обозначить цель въезда. «У нас есть журнал, где можно записаться и зафиксировать, на каком автомобиле вы въезжаете, с какой целью», — отметил он.

Для людей с инвалидностью подготовлены коляски, на которых они могут добраться до нужного места. Но постоянного доступа для движения транспортных средств на кладбище не планируется.