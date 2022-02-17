Исполком Челнов: Ситуация с отловом бездомных собак находится на контроле

В Набережных Челнах ситуация с бездомными собаками находится на постоянном контроле, обращений от жителей поступает немного. Об этом на пресс-конференции рассказал первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

«Отловом, хочу заметить, что отловом, а не каким-либо другим словом, бездомных четвероногих занимается спецслужба. Их помещают в приют на сто голов, который создан на базе Дирекции городского хозяйства. Есть дополнительный частный приют „Азира“, где размещается 149 собак. В этих приютах активно подыскиваются хозяева, которые могут выбрать и приютить понравившихся питомцев. На отлов и на содержание безнадзорных животных выделяются значительные средства», — пояснил Зуев.

Каждое животное после пребывания в приюте получает индивидуальный чип. После обработки и лечения неагрессивных и здоровых четвероногих выпускают, а больных лечат, проводят определенную социализацию, чтобы они не были опасными.

«По каждой нештатной ситуации, а в прошлом году мы имели такие факты, когда бродячие псы напугали детей и хотели покусать, мы ведем работу. Выясняем причины, отлавливаем этих животных», — рассказал чиновник..

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев посоветовал властям города усилить работу по отлову бродячих собак на период гона, когда животные сбиваются в стаи.