Исполком Челнов поздравил две семьи военнослужащих с рождением детей

Руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов поздравил семьи военнослужащих с рождением детей. Кадрами он поделился на своей станице во «ВКонтакте».

«В Набережных Челнах есть добрая традиция — проводить торжественные регистрации рождения детей. Сейчас для этого мероприятия повод особый — в семьях военнослужащих родились дочери», — написал он.

Счастливым родителям он вручил подарки и по 100 тысяч рублей, чтобы мамы могли купить все необходимое для детей.

«Пожелал юным челнинкам здоровья, любви и добра! Пусть в их семьях царит согласие, уют и достаток. Наши парни несут боевую службу, но Набережные Челны всегда готовы прийти на помощь, поддержать. Мы обещали: своих не бросаем!» — говорится на странице руководителя исполкома.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Челнов Наиль Магдеев встретился с военнослужащими, находящимися в отпуске.