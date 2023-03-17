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Исполком Челнов поздравил две семьи военнослужащих с рождением детей
Руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов поздравил семьи военнослужащих с рождением детей. Кадрами он поделился на своей станице во «ВКонтакте».
«В Набережных Челнах есть добрая традиция — проводить торжественные регистрации рождения детей. Сейчас для этого мероприятия повод особый — в семьях военнослужащих родились дочери», — написал он.
Счастливым родителям он вручил подарки и по 100 тысяч рублей, чтобы мамы могли купить все необходимое для детей.
«Пожелал юным челнинкам здоровья, любви и добра! Пусть в их семьях царит согласие, уют и достаток. Наши парни несут боевую службу, но Набережные Челны всегда готовы прийти на помощь, поддержать. Мы обещали: своих не бросаем!» — говорится на странице руководителя исполкома.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Челнов Наиль Магдеев встретился с военнослужащими, находящимися в отпуске.
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