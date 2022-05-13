Исполком Челнов пообещал не затягивать с ежегодной опрессовкой

Руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов на пресс-конференции в мэрии пообещал горожанам провести опрессовку в сжатые сроки. Гидравлические испытания пройдут в шесть этапов, четыре затронут новую часть города.

«Продолжительность проведения одного этапа — 14 дней. Но, как показывает опыт прошлых лет, мы уверены, что процесс займет не более десяти дней. Мы говорим про максимальный период, для того чтобы люди изначально знали про него, но планируем завершить в более короткие сроки», — отметил Салахов.

Отопительный сезон в Челнах в этом году завершился 30 апреля.

«Постановлением исполнительного комитета завершение сезона было назначено на 22 апреля. Данная дата была перенесена в связи с погодными условиями на 30 апреля. Тогда отопительный сезон и был завершен», — сообщил Салахов, отвечая на вопрос «Татар-информа» о переносе сроков завершения отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что в Челнах начались отключения горячей воды.