Исполком Челнов поддержит жителей дома в суде, выступающих против точечной застройки

Юристы исполкома Набережных Челнов продолжат отстаивать интересы жителей дома 39/15 и поддержат их права в суде, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во время прямого эфира мэра города Наиля Магдеева с жителями, две жительницы дома 39/15 позвонили мэру, чтобы получить поддержку в правах отстоять территорию рядом с домом, где жители планировали разбить сквер. Однако сейчас на этой территории начал строительство бизнесмен. И вот уже год они борются за свои права.

Наиль Магдеев пообещал рассмотреть это обращение: «Окончательного решения нет, судебные разбирательства продолжаются. Все аргументы, о которых вы говорите, в части защиты интересов жителей и граждан необходимо соблюсти. Будем стараться, чтобы все у нас получилось, посоветуемся с нашими юристами».

Начальник правового управления Ленар Ахметзянов и старшая по дому 39/15 Елена Федорова поговорили о предстоящем заседании 11 апелляционного арбитражного суда, которое назначено на 31 января. Специалисты исполкома будут ходатайствовать о том, чтобы собственники многоквартирного дома присутствовали на заседании.

По словам Ахметзянова, есть нарушение градостроительного кодекса — не были проведены публичные слушания по отступам от границ участка. «Возможно, тогда жители смогли бы выразить свое мнение и сообщили бы об этом. Так как публичных слушаний не было, то мнение граждан не было учтено. Будем настаивать на этом», — поделился планами специалист.

Помимо этого, собственник арендовал участок под коммунальные услуги, а индивидуальный предприниматель не в праве заниматься этими услугами, если это не указано и в выписке на право осуществления деятельности.

«Мы обозначили об этом в отзыве на судебном заседании, но, к сожалению, при принятии решения судом наши доводы не были услышаны. Мы не согласны и подали апелляционную жалобу», — отметил Ленар Ахметзянов.