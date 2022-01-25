Строительство нового Дома прощания в Челнах обойдется в 80 млн рублей

В Набережных Челнах будет построено здание Дома прощаний, которое расположится недалеко от городского морга. Об этом на «прямой линии» с жителями города сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Здание Дома прощаний займет более 1 тыс. квадратных метров. Стоимость его составит около 80 млн рублей. Объект планируется построить одноэтажным, его будут отличать высокие потолки и два просторных зала. В одном из помещений Дома прощаний родственникам усопших будут выдавать свидетельства о смерти и другую необходимую документацию.

Эскизный проект муниципального Дома прощаний уже подготовлен.

Во время эфира также две жительницы дома 39/15 позвонили мэру, чтобы получить поддержку в правах отстоять территорию рядом с домом, где жители планировали разбить сквер. Однако сейчас на этой территории начал строительство бизнесмен.

«Мы и жители близлежащих районов хотим, чтобы здесь был сквер. Исполком нас поддержал, отозвал разрешение на строительство этого здания. Мы бы хотели вашей поддержки, нам не нужно это здание, мы хотим сквер. Сейчас в Самаре будет еще суд. Можно ли нас привлечь к суду в качестве третьей стороны на арбитражный суд», — рассказали они ситуацию.

Наиль Магдеев пообещал рассмотреть это обращение: «Окончательного решения нет, судебные разбирательства продолжаются. Все аргументы, о которых вы говорите, в части защиты интересов жителей и граждан необходимо соблюсти. Будем стараться, чтобы все у нас получилось, посоветуемся с нашими юристами».