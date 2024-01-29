Исполком Челнов назвал микрорайоны, застройка которых продолжится в 2024 году

В Набережных Челнах в рамках долевого строительства 22 застройщика ведут строительство коммерческого жилья, возводится 54 многоквартирных дома общей площадью более 530 тысяч кв. метров. Проектная стоимость составляет более 40 млрд рублей. Об этом на аппаратном совещании доложил замруководителя исполкома Айрат Ганиев.

«Исполнительный комитет осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Напомню, что денежные средства участников долевого строительства размещаются только на специальных эскроу-счетах», — отметил спикер.

По его словам, продолжают застраиваться следующие жилые микрорайоны: компания «Домкор» застраивает ЖК «Дружный», «Вивальди», «Клевер», «Новые просторы»; «Талан» — ЖК «Притяжение», «Премьер-квартал на Набережной»; «Профит» — ЖК «Новое побережье», «Новый», «Компас», малоэтажный ЖК «Авиатор».

Помимо этого, «ЭкспоРегионЗакамье» продолжит застройку ЖК «Междуречье», «Автозаводец»; «Евростиль» — ЖК «Озеро», «Челны Сити»; «Комфортное жилье» — малоэтажный ЖК «Виноградный»; УКС «КамГЭС» — ЖК «Замелекесье»; «Свой дом» — ЖК «Гулливер»; «Арслан» — ЖК «КАМА»; «Прогресс Строй НЧ» — ЖК «Лазурный».

«В ходе осуществления контроля за деятельностью застройщиков в 2023 году проведено 459 контрольно-надзорных и 267 профилактических мероприятий, выдано 24 предостережения. Работа в этой сфере направлена, прежде всего, на профилактику и предупреждение нарушений обязательных требований законодательства. Доля мероприятий с выявленными нарушениями составила 10,6%, что на 16,6% ниже по сравнению с 2022 годом», – отметил замруководителя.

Айрат Ганиев уточнил, что в прошлом году в городе введено 318,8 тыс. квадратных метров жилья. Из них коммерческое жилье — 34 жилых дома на 5473 квартиры; 3 жилых дома (63/02, 63/03 и 63/14) — по программе «Социальная ипотека», по линии индивидуального жилищного строительства — 22,5 тыс. квадратных метров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Челнов ожидают рекордный ввод жилья в 2024 году.