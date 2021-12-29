Мэрия Челнов организует похороны жильца, в квартире которого взорвался газ

Исполком Набережных Челнов организует похороны жильца дома 48/20, в квартире которого 25 октября взорвался газ. Об этом сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев на заселении жителей 10-го, 11-го и 12-го подъездов в свои восстановленные квартиры.

Глава города отметил, что житель дома Владимир Рочев, скончавшийся в результате взрыва, будет похоронен в Набережных Челнах. При этом Магдеев добавил, что необходимо всё сделать «по-людски».

«Завтра мы его доставим в Набережные Челны. У него нет ни родных, ни близких. Он здесь трудился, городу посвятил свою жизнь. Мы сделаем всё по-людски. Похороним, предадим его земле», — сказал мэр.

После этого он поздравил всех с наступающим Новым годом и стал вручать награды всем, кто принимал активное участие в восстановлении дома, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах заселили дом 48/20, восстановленный после взрыва бытового газа.