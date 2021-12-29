В Челнах заселили дом 48/20, восстановленный после взрыва бытового газа

В Набережных Челнах состоялось заселение дома 48/20, в котором 25 октября произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Событие прошло при участии мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, депутат Государственного Совета РТ и генерального директора группы компаний «Профит» Марселя Мингалимова, заместителя начальника Главного управления МЧС России по РТ полковника Ильдара Гибадуллина, полковника полиции Михаила Чекмарева и других официальных лиц.

Обращаясь к присутствующим, Наиль Магдеев сказал: «Мы постарались сделать всё, чтобы в очень короткое время привести в порядок жилье, чтобы к Новому году люди смогли вернуться в свои квартиры. Нам это удалось».

Градоначальник поблагодарил Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ и всех спасателей, которые были задействованы в ликвидации последствий взрыва.

«Более 90 человек спасателей из различных отраслей были на доме, и более 35 единиц техники. Благодаря слаженной работе наших спасателей, строителей, специализированной техники мы смогли минимизировать последствия произошедшей трагедии. Мы благодарны нашим спасателям. Они проявили волю, мужество, героизм. Мы видели, в каком состоянии находились плиты перекрытия — это было небезопасно. Но, рискуя жизнью, они смогли спасти людей», — подчеркнул Наиль Магдеев.

Мэр сообщил, что компания Haier на безвозмездной основе выделила жителям 11-го подъезда 15 холодильников и 15 стиральных машин. Он поблагодарил руководство компании за то, что они протянули руку помощи в трудную для челнинцев минуту.

От лица жильцов к руководству города обратилась жительница пострадавшего подъезда Айгюль Тимиргалеева. Она поблагодарила всех, кто занимался восстановлением дома и ремонтом квартир.

«Даже не верится, что за такой короткий промежуток времени наши городские власти сумели сделать очень многое, дом восстановился как в сказке. Я хочу сказать спасибо администрации города, района, управляющей компании, инженерам, прорабам, всем, кто так или иначе причастен к тому, что мы сейчас заселяемся. Спасибо нашим родным, близким, коллегам и незнакомым людям, которые не остались в стороне от нашей беды», — отметила она.

Восстановлением дома занималась компания «Профит». За короткие сроки строители отремонтировали квартиры в 10-м, 11-м и 12-м подъездах: восстановили и заменили строительные конструкции, выполнили отделку квартир, приобрели мебель.