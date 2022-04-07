Исполком Челнов организовал выезд в магазины одежды для семей с детьми из Донбасса

Администрация Набережных Челнов организовывает выезды вынужденных переселенцев из Донбасса в магазин одежды. Семьи с детьми были приглашены в первую очередь. Об этом сообщается в Telegram-каналt мэрии Автограда.

Вчера 41 человек из Мариуполя приобрел новые вещи — куртки, ветровки; кроссовки, ботинки, туфли, сапоги, тапочки; рубашки, футболки, брюки, спортивные костюмы, головные уборы, нижнее белье, чемоданы и другие необходимые предметы одежды и аксессуары. Дети выбирали игрушки и игры.

Все покупки были полностью оплачены из средств Фонда поддержки вынужденных переселенцев.

Сегодня администрация города также организует выезды.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах 8 апреля Центр занятости организует ярмарку вакансий для переселенцев из Мариуполя.