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Общество
7 апреля 2022  14:18

Исполком Челнов организовал выезд в магазины одежды для семей с детьми из Донбасса

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Исполком Челнов организовал выезд в магазины одежды для семей с детьми из Донбасса

Администрация Набережных Челнов организовывает выезды вынужденных переселенцев из Донбасса в магазин одежды. Семьи с детьми были приглашены в первую очередь. Об этом сообщается в Telegram-каналt мэрии Автограда.

Вчера 41 человек из Мариуполя приобрел новые вещи — куртки, ветровки; кроссовки, ботинки, туфли, сапоги, тапочки; рубашки, футболки, брюки, спортивные костюмы, головные уборы, нижнее белье, чемоданы и другие необходимые предметы одежды и аксессуары. Дети выбирали игрушки и игры. 

Все покупки были полностью оплачены из средств Фонда поддержки вынужденных переселенцев. 
Сегодня администрация города также организует выезды.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах 8 апреля Центр занятости организует ярмарку вакансий для переселенцев из Мариуполя.

Фото: https://t.me/nabchelnyofficial.

#Набережные Челны
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