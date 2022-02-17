Исполком Челнов не нашел ошибок в платежках за отопление

Исполком Набережных Челнов не обнаружил ошибок в счетах-фактурах за теплоснабжение. Об этом на пресс-конференции в мэрии рассказал первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Спикер сообщил, что от жителей Автограда поступило 35 обращений. В основном они задают один вопрос: «Почему выросли суммы в платежках за декабрь 2021 года и январь 2022 года?».

Илья Зуев пояснил, что арифметическая ошибка произошла только в системе начисления управляющей компании «Автозаводский». Там будет проведен перерасчет, это отразится в квитанциях за ЖКУ за февраль. Деньги жильцам всех 29 домов будут возвращены.

У других управляющих компаний сбоев не было. По словам спикера, все начисления проводятся по официально установленным с 1 июля 2021 года тарифам. Стоимость одной гигакалории сейчас составляет 1 758 рублей 91 копейку, до этого было — 1 684 рублей 78 копеек.

«Среднесуточная температура в декабре прошлого года составляла −4,56 градуса, в январе текущего — -11,5 градуса. Исходя из этих параметров производились расчеты за отопление», — отметил спикер.

Зуев также сравнил цены в Челнах с ценами в других городах России. Так, в Нижнекамске за одну гигакалорию платят 1 813 рублей, в Альметьевске — 2 017 рублей, в Казани — 1 889 рублей, в Ижевске — 2 144 рубля, в Уфе — 2 205, в Кирове — 3 001 рубль.

«Как видите, в Набережных Челнах тариф самый низкий. У кого возникают вопросы, можно обратиться в управляющую компанию или в мэрию. Я лично приму всех, у кого, по их мнению, есть нарушения или ошибки. Пожалуйста, во вторник или четверг записывайтесь, приходите. Разберемся по каждой квартире индивидуально», — сказал Илья Зуев.

Прояснить ситуацию с начислениями и ошибками в счетах-фактурах поручил мэр Челнов Наиль Магдеев, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».