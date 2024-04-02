Исполком Челнов назвал дату общегородского субботника

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

В Набережных Челнах стартовал санитарный двухмесячник. На 20 апреля запланировано проведение традиционного общегородского субботника. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Спикер заметил, что даты дожидаться не надо, работы по санитарной очистке и наведению порядка на территориях предприятий и организаций должны быть начаты уже сейчас.

«Ждать общегородского субботника не надо, субботник должен стать завершающим этапом уборки городских территорий, — заявил он. — На период двухмесячника запланирован серьезный объем работ. Общими усилиями мы должны выполнить поставленные задачи. До Дня Победы необходимо город привести в порядок и в дальнейшем содержать его в чистоте».

Мэр Автограда Наиль Магдеев согласился с докладчиком, что работу по уборке города нужно начинать уже сегодня.

«Город должен быть чистым, опрятным и аккуратным. Мы будем обращаться к жителям города с просьбой принять активное участие в субботнике. Это важная и благородная задача», — отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что субботники на городских кладбищах Челнов пройдут в последнюю субботу апреля. Также в этом году в городе высадят 5,5 тыс. кустарников и деревьев.