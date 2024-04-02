В Набережных Челнах в этом году высадят 5,5 тыс. кустарников и деревьев

В Набережных Челнах определены места посадки деревьев и кустарников на 2024 год вдоль проспектов и улиц, а также на территории предприятий и жилой застройки с учетом охранных зон инженерных коммуникаций. План — 5,5 тыс. деревьев и кустарников. В 2023 году было высажено чуть меньше — 5,3 тыс. деревьев и кустарников. Об этом на аппаратном совещании рассказал первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

«В связи с тем, что срок посадки в весенний период саженцев в открытый грунт ограничен, основная посадка деревьев и кустарников будет производиться с сентября по ноябрь», — отметил докладчик.

По словам чиновника, на период посадки отводится не больше трех недель. К посадке саженцев приступают после оттаивания почвы, когда температура ночью и днем не опускается ниже +5 градусов и пока саженцы еще не успели пробудиться, на что указывают нераскрывшиеся почки. Закончить посадку нужно до начала периода вегетации. Если не успеть высадить растение, пока оно находится в «спячке», повышается риск гибели неокрепшего саженца.

Особое внимание также нужно уделять качеству и размеру посадочного материала. Лучше приживаются крупномеры с хорошо развитой кроной и высотой не менее двух метров. «Это требование единое для всех — промышленных предприятий, жилых микрорайонов, объектов торговли, учебных заведений и различных организаций», — пояснил Зуев.

«Что касается посадки цветов и деревьев — это работа специализированных организаций. Там, где можно помочь, обязательно поможем, выйдем. Весенняя посадка нужна, сейчас самое время эту работу организовать — в течение апреля», — прокомментировал перспективы мэр Автограда Наиль Магдеев.