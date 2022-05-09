Исполком Челнов навестил ветеранов войны, находящихся на лечении в госпитале

В Госпитале для ветеранов войн Набережных Челнов состоялось мероприятие для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, находящихся на лечении в стационаре лечебного учреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Челнов.

Сейчас в госпитале лечатся 24 ветерана, среди них участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда.

Всего с начала 2022 года выездные бригады осмотрели 43 ветеранов и приравненных к ним лиц. В стационаре лечение прошли более 30 человек.

Поздравить ветеранов приехал руководитель исполкома Фарид Салахов. Гость отметил, что ветераны живы, пока жива наша память о них, пожелал им крепкого здоровья. Также он поблагодарил коллектив госпиталя за оказание помощи пациентам, прошедшим тяжелые военные годы.

Творческий коллектив ДК «Энергетик» подарил ветеранам концертную программу. Мероприятие вела заслуженный работник культуры Татарстана Гульзада Рзаева. От нахлынувших воспоминаний на глаза присутствовавших наворачивались слезы.

Одна из пациенток госпиталя Гульсум Мухметшина в этот день отмечала свой день рождения — ей исполнилось 88 лет.

В завершение концерта Фарид Салахов вручил подарки от мэра Челнов Наиля Магдеева. Ветераны в ответ поблагодарили всех организаторов и присутствовавших за теплое и душевное мероприятие.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что акция «Бессмертный полк» в Челнах состоится в гибридном формате.