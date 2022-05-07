Акция «Бессмертный полк» в Челнах состоится в гибридном формате

В день 77-й годовщины Великой Победы Набережные Челны присоединятся к традиционной акции «Бессмертный полк». После двухлетнего перерыва шествие пройдет в офлайн-формате, однако в акции можно будет поучаствовать и онлайн. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Челнов.

Формирование колонны начнется 9 мая в 14.00 на площади Азатлык. В 16.00 запланирован старт движения к Майдану по проспекту Хасана Туфана. При себе необходимо иметь штендер с фотографией участника Великой Отечественной, а также документ, удостоверяющий личность. Граждан просят не брать с собой на шествие собак или иных домашних питомцев.

Встроиться в колонну можно будет на перекрестке проспектов Хасана Туфана и Шамиля Усманова со стороны 43-го и 14-го комплексов и перекрестке проспектов Хасана Туфана и Чулман со стороны торгового центра «Сити Молл» и с противоположной стороны. Проход в колонну будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты.

Горожанам напоминают, что с собой запрещено брать спиртные напитки, колющие и режущие предметы, в том числе оружие самообороны, газовые баллончики. Не рекомендуется также приезжать на шествие на роликовых коньках, скейтбордах или велосипедах. Не рекомендуется приходить с детскими колясками.

Помимо этого, запрещены полеты малогабаритных летательных беспилотных устройств и летательных аппаратов малой авиации.

Для тех, у кого нет возможности принять участие офлайн, можно увековечить память о ветеранах, не выходя из дома, самостоятельно внеся сведения об участниках Великой Отечественной войны на сайте проекта «Бессмертный полк». После регистрации у пользователя появится возможность редактировать страницу, посвященную герою семьи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Бессмертный полк» в Казани пройдет от улицы Карла Маркса до площади Тысячелетия.