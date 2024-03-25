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Исполком Челнов: «Капремонт домов в городе выполнен на 23%, а по Татарстану — на 12%»
Капитальный ремонт жилых домов в Набережных Челнах идет с опережением графика. В программе на этот год заявлено 108 многоквартирных домов. Об этом на аппаратном совещании заявил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.
«Мы к этим работам приступили, в программе 108 домов на 1,5 млрд рублей. На сегодняшний день выполнено 23%», — отметил спикер.
По словам Зуева, для этого периода это достаточно высокий процент.
«Мы ставим для себя задачу завершить работы до 15 августа. Мы находимся в графике. Среднее выполнение по республике — 12%, а у нас 23%. Двигаемся дальше», — заявил чиновник.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах после зимы начался ямочный ремонт — устранены разрушения на 1 км дорог.
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