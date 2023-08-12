Исполком Челнов ищет проектировщика IV очереди промпарка «Развитие» за 32 млн рублей

Исполком Челнов начал поиски разработчика проектно-изыскательной документации для строительства IV очереди промпарка «Развитие». Работы оцениваются в 31,9 млн рублей, следует из информации с сайта госзакупок.

Площадь земельного участка, на котором расположится новая очередь промпарка, составит 25,8 гектара. Исполнителю предстоит провести топографическую съемку объекта, спроектировать системы электроснабжения, трансформаторную подстанцию, систему хозяйственно-питьевого водоснабжения, противопожарный водопровод, газоснабжение, дороги и другие объекты на территории участка. Он проведет инженерно-геологические, экологические, геодезические, гидрометеорологические и археологические изыскания.

Напомним, что решение о начале строительства промышленного парка «Развитие» было принято в 2013 году. В 2018-м на его территории начало работать первое предприятие.

В феврале этого года челнинские власти начали поиск участков для возведения четвертой очереди объекта. Как рассказал тогда мэр Автограда Наиль Магдеев, 10 компаниям не хватило места, чтобы разместиться на открытых площадках промпарка.