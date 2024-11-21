Исполком Альметьевска направил 17 млн рублей на замену канализационных труб

С октября этого года АО «Альметьевск-Водоканал» проводит замену канализационных труб в жилых многоквартирных домах. Как сообщил генеральный директор организации Алексей Семенихин, износ труб «очень высокий».

Подрядчики используют специальное оборудование, которое позволяет проводить работы без остановки домовой канализации и минимизировать неудобства для жителей.

Адреса, где необходимо провести ремонт, были определены комиссионно с участием исполкома города, соответствующих служб, самого водоканала и управляющих компаний. Всего их 23.

На сегодняшний день замену канализационной сети произвели уже в трех местах.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, на проведение работ из местного бюджета выделено 17 млн рублей.

Масштабную программу модернизации коммунальных сетей в Татарстане летом этого года анонсировал Раис республики Рустам Минниханов. Он напомнил, что износ сетей в районах достигает порядка 90%.