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Исполком Альметьевска направил 17 млн рублей на замену канализационных труб
С октября этого года АО «Альметьевск-Водоканал» проводит замену канализационных труб в жилых многоквартирных домах. Как сообщил генеральный директор организации Алексей Семенихин, износ труб «очень высокий».
Подрядчики используют специальное оборудование, которое позволяет проводить работы без остановки домовой канализации и минимизировать неудобства для жителей.
Адреса, где необходимо провести ремонт, были определены комиссионно с участием исполкома города, соответствующих служб, самого водоканала и управляющих компаний. Всего их 23.
На сегодняшний день замену канализационной сети произвели уже в трех местах.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, на проведение работ из местного бюджета выделено 17 млн рублей.
Масштабную программу модернизации коммунальных сетей в Татарстане летом этого года анонсировал Раис республики Рустам Минниханов. Он напомнил, что износ сетей в районах достигает порядка 90%.
Фото: пресс-служба Альметьевского района.
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