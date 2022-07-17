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Официальная хроника
17 июля 2022  10:30

Исполком Актанышского района Татарстана возглавил Ленар Зарипов

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Исполком Актанышского района Татарстана возглавил Ленар Зарипов

Руководителем исполнительного комитета Актанышского муниципального района стал Ленар Зарипов. Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру на совете района, сообщает пресс-служба Актанышского района РТ.

Заседание состоялось при участии первого замруководителя Администрации Президента РТ Ильнура Гарипова.
На повестке дня были рассмотрены два вопроса: избрание заместителя главы Актанышского района и назначение руководителя исполкома Актанышского района.

Заместителем главы Актанышского района избран председатель хозяйства «Ташкын», один из старейших депутатов района Раухат Салихзянов. Главой исполкома стал Ленар Зарипов, ранее исполнявший обязанности руководителя исполнительного комитета района.

Зарипов является выходцем из Актанышского района. Его отец — Рафак Зарипов был руководителем хозяйства, депутатом Верховного Совета ТАССР.

Фото: пресс-служба Актанышского муниципального района.

#актанышский район
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