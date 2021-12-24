Испанский ветеран пожелал Путину мира без войны

Счастливого Рождества, процветания России и мира без войны пожелал испанский ветеран Жоаким Ольер Виладроса в своем письме, которое он написал Президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание приводит цитату из письма, опубликованного в испанской газете Vanguardia в канун католического Рождества. Ветеран, в частности, пишет: «Президент Путин, желаю вам счастливого Рождества, мира и процветания, как и всей России, без военных маневров, которые могут нас привести к новой катастрофе». Виладроса также выражает уверенность, что российский народ «тоже хочет мира с Украиной».

Ветеран приводит свои воспоминания о войне — он 17-летним юношей находился на передовой в битве на Эбро в 1938 году и «хорошо знает ад войны».

В письме он также рассказал о своей семье, одним из членов которой является русская девочка Наталья. Ее удочерила семья одного из сыновей Виладроса.

На вчерашней ежегодной большой пресс-конференции Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Sky News о возможности нападения на Украину, отметил, что Россия никому не угрожает. Российский лидер также подчеркнул, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо.