Испанская «Валенсия» побила рекорд УНИКСа по победам в Кубке Европы

Баскетбольный клуб «Валенсия» из Испании установила рекорд по количеству побед в истории Кубка Европы. Они обыграли «Будучность» и достигли отметки в 162 победы во втором по значимости баскетбольном еврокубке на континенте.

Предыдущее достижение принадлежало УНИКСу, на счету которого 161 победа. Напомним, что в этом сезоне казанская команда выступает в Евролиге — главном баскетбольном клубном турнире Европы.

Казанцы после 19-ти сыгранных матчей занимают пятое место в таблице Евролиге. Сегодня ночью УНИКС крупно уступил (68:85) мадридскому «Реалу» на выезде. Спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала подробный обзор об этом матче.