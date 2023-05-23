Испания отказала Киеву в поставках истребителей F-16 и обучении украинских пилотов

Правительство Испании не сможет передать Украине боевые самолеты F-16 и помочь в обучении пилотов на этих истребителях. Об этом заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес. Об этом сообщает ТАСС.

«У Испании есть F-18 и Eurofighter, у каждого типа боевых самолетов своя собственная динамика обучения. Мы не может внести вклад в эту подготовку на F-16. Посмотрим, как будет развиваться тема истребителей», — объяснила Роблес на встрече с европейскими коллегами в Брюсселе.

По словам министра, у Мадрида сейчас нет возможности помочь «ни с поставками, ни с обучением».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о том, что некоторые страны уже начали подготовку украинских пилотов для F-16.