Исмет Эрикан о землетрясении в Турции: «Милости Аллаха к погибшим, выздоровления раненым»

Генеральный консул Республики Турция в Казани Исмет Эрикан выразил слова соболезнования соотечественникам и родной стране, в которой сегодня произошло два мощных землетрясения.

«Это очень болезненная, очень страшная ситуация. Утром мы получили соболезнования от Раиса Республики Татарстан [Рустама Минниханова] в адрес Президента Турции [Реджепа Тайипа Эрдогана]. Большое спасибо от всего нашего народа.

В 1999 году, когда в Турции тоже было землетрясение, я находился в моей стране и, хотя и был далеко от эпицентра, но все равно почувствовал его. Конечно, эта стихия очень пугает людей. Ситуация очень тяжелая, особенно для тех, кто с ней столкнулся. Я соболезную всем жителям своей Родины и прошу милости Всевышнего для всех погибших, а всем раненым скорейшего выздоровления. Турки – великая нация, мы справимся. Государственные органы и все структуры Турции оказывают необходимую помощь: мы будем опекать раненых и пострадавших всем государством, сделаем все возможное, чтобы помочь им», – сказал Исмет Эрикан в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

При землетрясении в Турции, напомним, пострадали 10 крупных городов, разрушено более 1800 зданий, официальное число погибших достигло 1014 человек, еще более 7000 ранены.