«Исламские страны — с нами»: о чем говорили на форуме татарских религиозных деятелей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Испытания, посланные нам от Всевышнего, укрепляют наше чувство единства»

Сегодня в Международном выставочном центре «Казань Экспо» прошел XIV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей под названием «Национальная самобытность и религия». В работе его пленарного заседания приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, вице-премьер РТ, председатель национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, председатель Центрального Духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман РТ, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и многие другие религиозные деятели России.

В своем приветственном слове Василь Шайхразиев поблагодарил делегатов за внимание и поддержку форума. Он отметил, что эта площадка позволяет обсудить развитие ислама в современной России и другие вопросы, связанные с деятельностью мусульманских приходов.

Шайхразиев подчеркнул, что совместными усилиями реализуются важные задачи в различных точках страны. Одна из них - помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области.

Василь Шайхразиев: «Наши ребята сражаются как тигры» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наши религиозные праздники, Сабантуй, безусловно, объединяют. Испытания, посланные нам от Всевышнего, разные природные стихии и беды тоже укрепляют наше чувство единства, взаимопомощи, поддержки друг друга. В прошлом году в татарские деревни пришли пожары, а в этом — наводнения. В апреле под водой остался город Орск Оренбургской области. В мае вода пришла и в старинные деревни Омской области. Всемирный конгресс татар обратился ко всем соплеменникам и организовал работу по оказанию оперативной помощи пострадавшим», — сказал он.

По его словам, наиболее активно помогали татары Самарской области, Башкортостана, Тюменской области, Пермского края, Чувашии. «Спасибо вам за вашу поддержку. Мы продолжаем оказывать помощь», — сказал Шайхразиев.

Он также подчеркнул, что татарские религиозные деятели участвуют в специальной военной операции. «Наши ребята сражаются как тигры», — сказал он.

В этом году в работе форума приняли участие более тысячи делегатов из 70 с лишним регионов России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Обострена ситуация на Ближнем Востоке, теряются и нарушаются закрепленные в Коране нравственные нормы»

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал о важности мероприятия в деле укрепления связей с исламскими странами.

«Форум в течение многих лет объединяет представителей мусульманского духовенства из разных регионов. Мы сегодня встречаемся в такое время, когда мусульманский мир переживает тяжелые испытания, в том числе обострена ситуация на Ближнем Востоке, когда теряются и нарушаются закрепленные в Коране нравственные нормы. Это приводит к распространению нацизма и разделению народов», — сказал Хуснуллин.

Он также отметил вклад мусульман в укрепление российского общества.

«Владимир Путин многократно отмечал неоценимый вклад мусульман в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога. Наши религиозные деятели воспитывают в подрастающем поколении нравственные качества, любовь в Родине. В то же время религия ислам помогает приехавшим из разных стран мусульманам социализироваться в российском обществе, дает им духовную опору», — подчеркнул вице-премьер РФ.

Марат Хуснуллин: «Владимир Путин многократно отмечал неоценимый вклад мусульман в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога» Фото: Телеграм-канал Марата Хуснуллина

Позднее Хуснуллин написал о форуме в своем телеграм-канале: «Сегодня, в дни суровых испытаний, особенно важно укреплять межнациональное и межрелигиозное общение, чтобы сохранить культурное многообразие, традиционные ценности и сплоченность народов России».

«У Казани есть свой исламский, татарский, присущий только ей дух»

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин говорил о роли Казани и татарской нации в мусульманском мире.

«У Казани есть свой исламский, татарский, присущий только ей дух. Наряду с ее самобытностью, культурное, политическое, экономическое и дипломатическое значение Казани становится все более очевидным в мировом масштабе. Казань сегодня в числе лидеров по налаживанию контактов с исламским миром. Она стала городом, достойным принимать и организовывать такие важные международные саммиты, как БРИКС. Особое значение имеет то, что форум „Россия — Исламский мир: Kazanforum“ и другие объединяют в Казани политиков, мыслителей, предпринимателей, экономистов с разных материков земного шара, религиозных деятелей из разных регионов России», — сказал муфтий.

Он подчеркнул роль татарской нации в распространении ислама в мире. «Этноним „татар“ является одним из древнейших в мире. Татары пережили много разных исторических эпох. Были времена процветания и славы, и годы лишений, и горечь войны. Даже обреченные на исчезновение, татары выживали, закалялись и крепли. И сегодня мы твердо стоим на своих ногах, живем на родной земле», — сказал муфтий.

Равиль Гайнутдин: «Казань стала городом, достойным принимать и организовывать такие важные международные саммиты, как БРИКС» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Равиль Гайнутдин призвал изучать произведения, наследие мыслителей, являющихся гордостью татарской нации.

«Сами исламские страны тоже находятся на перепутье. Они ищут свое место в постоянно меняющемся мире, они интересуются и нашим наследием. Произведения таких мыслителей, как Шигабутдин Марджани, Хусаин Фаизханов, Муса Бигиев, Ризаэтдин Фахретдин, в первую очередь мы сами обязаны понимать, осознать и передавать другим народам. В этом случае наша дипломатическая деятельность, место нашей нации в исламском мире будут зрелыми, значимыми», — сказал он.

Муфтий подчеркнул, что на представителей старшего поколения ложится большая ответственность передать наследие, воспитать молодое поколение. «Умма сохраняет верность семейным ценностям. Если они будут утрачены, то исчезнут и наш язык, традиции», — предупредил Равиль Гайнутдин.

«В четырех регионах России началась работа по исламским финансам. Это новый опыт, поэтому пока идет тяжело»

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин посетовал на нехватку специалистов в мусульманском сообществе и призвал участников форума приехать в нашу республику на учебу.

«В татарском мусульманском сообществе не хватает специалистов. Поэтому я приглашаю вас в Татарстан учиться. Например, с осени прошлого года в четырех регионах России началась работа по исламским финансам. Это новое направление, новый опыт, поэтому пока идет тяжело. В Татарстане Духовным управлением разработано 14 продуктов для 11 исламских финансовых организаций. Это ипотека, банковская карта, выплата долями, халяльные инвестиции, пенсионный фонд и другие. Но надо контролировать и их реализацию. Ведь если исламские продукты будут выпускаться и продаваться без шариатского контроля, то никакого доверия не останется», — сказал Камиль хазрат.

Камиль Самигуллин: «Если исламские продукты будут выпускаться и продаваться без шариатского контроля, никакого доверия к ним не останется» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что сфера исламских финансов очень перспективна, а также отметил, что Татарстан ведет активную работу в этой области. «И Башкортостан, и Чечня, и Дагестан в этом деле ориентируются на Татарстан», — сказал он.

Муфтий также отметил дефицит специалистов по Корану, каллиграфов.

«Также важным является подготовка Курра-хафизов. Если мы хотим, чтобы у нас вырастали такие великие ученые, как Муса Бигиев, оставить след в мировой культуре, то обязательно надо позаботиться об этом. Сейчас среди татар есть четыре таких хафиза. В татарском обществе большая потребность в каллиграфах. Их нехватка особо остро заметна, когда надо строить мечети, оформлять их. К сожалению, иногда оформление получается на довольно низком уровне. Не хватает кадров и на книгоиздательском направлении. Авторов, переводчиков со знанием татарского языка мы приглашаем к сотрудничеству с ДУМ РТ», — сказал муфтий.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В семьях муфтиев, имамов должно быть не менее десяти детей»

Председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов сосредоточился на вопросах демографии. Он заявил: «Чтобы в мусульманских семьях было больше детей, духовные лидеры должны показать пример».

«Мы много говорим о Годе семьи. Хотя это важно для всех народов, для нашего татарского народа особенно актуально. Напомню результаты переписи — к большому сожалению, численность татар практически не выросла. Некоторые народы увеличили свою численность на 60, 70, 80 процентов, у татар в этом вопросе положение сложное», — сказал он и привел цитату из хадиса.

«Наш Пророк сказал всей нашей умме: женитесь, рожайте детей, приумножайте род, хочу в Судный день гордиться вашей многочисленностью. Может быть, Камилю хазрату (Камиль Самигуллин, муфтий Татарстана, — прим. Т-и) следует издать какой-нибудь указ. Пусть муфтии, имамы создают семьи, и чтобы в них было не менее десяти детей — видимо, без такого указа не обойтись. Пусть не остается только в книге, на бумаге. Пусть каждый муфтий, имам, мусульманин этому последует», — заметил в своем выступлении Нафигулла хазрат.

Нафигулла Аширов: «Пророк сказал всей нашей умме: женитесь, рожайте детей, приумножайте род, хочу в Судный день гордиться вашей многочисленностью» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В окопы отнесли Кораны, коврики для молитвы»

Председатель Духовного управления мусульман Донецкой Народной Республики Рашид Брагин рассказал о том, как священнослужители поддерживают связь с участниками специальной военной операции.

«С ребятами-бойцами мы тоже работаем. Принесли им в окопы Кораны, молитвенные коврики. Имамы, когда у них есть время, приходят к ним, проводят пятничные намазы. Во время войны условия особенно сложные. В освобожденной Авдеевке тоже есть мусульмане. Даст Аллах, мы попросим место для строительства мечети. В ДНР есть города, которые еще не освобождены и не присоединены к России. Мусульмане там боятся. Звонят, спрашивают: „Когда вы придете?“. В этих городах были повреждены мечети. Пять-шесть снарядов упали на нашу мечеть в Донецке, наш сторож подорвался на мине», — рассказал Рашид хазрат.

Он напомнил, что Духовное управление мусульман ДНР было образовано весной 2022 года. Всего в народной республике действуют семь мусульманских организаций.

Рашид Брагин: «5-6 снарядов упали на нашу мечеть в Донецке, наш сторож подорвался на мине. Но страха у нас нет, есть взаимопонимание» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У нас нет страха, есть взаимопонимание. Это особенность нашего региона. Есть взаимное понимание и среди представителей разных религий, и внутри народа. Мы общаемся и с властью, и предприятиями. Вы знаете, что мы — регион, где добывают уголь, у нас много шахтеров-мусульман, особенно татар. Духовное управление — это центр консолидации», — сказал Рашид Брагин.

«Исламские страны — с Россией. Татарстан занял позицию посредника в этом деле»

О религии как факторе сохранения национальной самобытности и о сотрудничестве с исламскими странами рассказал на заседании Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Представители духовенства — это наша опора. Только через религию мы сможем сохранить себя, наш язык, наши традиции. В Татарстане проживает только 30% татар, остальные — в различных регионах России и за рубежом. Одна из приоритетных задач для нас состоит в сохранении родного языка, национальной культуры и традиций. И вы вносите в это важное дело огромный вклад. Ежегодные встречи с вами, посещение схода „Изге Болгар җыены“, проведение форумов — это большая поддержка для нашей страны», — сказал он.

Раис Татарстана также подчеркнул, что международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» имеет большое значение для всей страны.

«Мы ведем плодотворное сотрудничество с исламскими странами. Мы живем в сложные времена, но, несмотря на это, исламские страны — с нами, с нашей страной, руководители исламских стран уважают нашего Президента [Владимира Путина]. Мы тоже вносим свой вклад в это дело. Татарстан занял позицию посредника в этом деле. Они всё видят», — подчеркнул Раис РТ.

Рустам Минниханов: «Одна из приоритетных задач для нас состоит в сохранении родного языка, национальной культуры и традиций» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рустам Минниханов отметил, что Россия ведет большую работу с исламским миром, активно сотрудничает по целому ряду направлений. «Важной площадкой для обсуждения вопросов экономического взаимодействия стал KazanForum. По решению главы государства второй год подряд он проходит в новом федеральном статусе. Мы благодарны Марату Шакирзяновичу Хуснуллину за огромную поддержку при организации мероприятия», - сказал он.

Затем Раис республики вручил ряд государственных наград.

Напомним, что сегодня, оценивая промежуточные результаты форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», Раис Татарстана заявил также: «Масштаб его проведения показал, что попытки Запада изолировать Россию от мира не увенчались успехом».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра религиозные деятели примут участие в традиционном мероприятии «Изге Болгар жыены» в Болгаре, посвященном дню официального принятия ислама Волжской Булгарией.