Исламские предприниматели выступили за строительство Соборной мечети в Казани

Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ, в которую входят более семи тысяч предприятий по всей России, выступает за строительство Соборной мечети в Казани. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил председатель организации Айдар Шагимарданов.

«Мусульмане Казани давно просят, чтобы в столице республики наконец-то появилась большая мечеть, постоянно открытая для прихожан, мечеть, в которой читается пятикратный намаз. Это просто настоятельная потребность для такого знакового региона, как Татарстан, в котором мирно существуют традиционные религии. Татарстан знают в мире именно как регион толерантности, уважения ко всем религиям и, в то же время, как северную точку распространения ислама, как место, где ислам был впервые официально принят на территории современной России», — отметил собеседник агентства.

«Наконец, буквально на днях Президент РТ Рустам Минниханов объявил о том, что для строительства мечети определено место на берегу Казанки, напротив Кремля. Мусульман это известие очень обрадовало. Но, вдруг, сразу же после этого решения зазвучали голоса противников мечети. Кто-то говорит, что рядом возникнет транспортный коллапс, кто-то опасается угрозы для экологии.

Все это надуманные проблемы, они не имеют под собой никакого основания. Уже больше года рассматривались самые разные локации будущей мечети. Не по принципу: „давайте ткнем пальцем в карту“. Над выбором места работали профессионалы, архитекторы, гражданские строители. Прежде чем начать строительство „Татинвестгражданпроект“ проводит целостную экспертизу. Досконально изучается местоположение, прорабатываются все проблемные вопросы. Решение выносится только на основе взвешенного и профессионального заключения специалистов. Поэтому строительство не повлечет никаких проблем ни для экологии, ни для движения транспорта», — подчеркнул глава Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ.

Полный текст интервью в ближайшее время будет доступен на сайте ИА «Татар-информ».