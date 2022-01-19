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Ру Тат
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Официальная хроника
19 января 2022  11:42
Егор Никитин

Галимова: Площадку для строительства Соборной мечети определят по итогам экспертиз

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Конкретная точка строительства Соборной мечети Казани будет определена только после прохождения всех необходимых экспертиз. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Нет конкретной точки, которую мы указываем. Президент РТ сказал — всё примерно будет расположено на правом берегу Казанки. Эта неопределенность связана с той работой, которую сначала необходимо проделать. Речь об экологических экспертизах, градостроительных экспертизах, чтобы понимать, где комплекс может располагаться с градостроительной точки зрения», — объяснила Галимова.

Она добавила, что процедуры экспертной оценки пройдут по каждому из возможных участков строительства объекта. 

«И только потом будет принято окончательное решение о точном месте строительства», — заключила Лилия Галимова. 

#соборная мечеть #лилия галимова
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