Галимова: Площадку для строительства Соборной мечети определят по итогам экспертиз

Конкретная точка строительства Соборной мечети Казани будет определена только после прохождения всех необходимых экспертиз. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Нет конкретной точки, которую мы указываем. Президент РТ сказал — всё примерно будет расположено на правом берегу Казанки. Эта неопределенность связана с той работой, которую сначала необходимо проделать. Речь об экологических экспертизах, градостроительных экспертизах, чтобы понимать, где комплекс может располагаться с градостроительной точки зрения», — объяснила Галимова.

Она добавила, что процедуры экспертной оценки пройдут по каждому из возможных участков строительства объекта.

«И только потом будет принято окончательное решение о точном месте строительства», — заключила Лилия Галимова.