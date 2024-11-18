Исламские игры в Казани могут перенести на 2026 год

Проведение в столице Татарстана первых юношеских Исламских игр могут перенести на 2026 год из-за насыщенной спортивной повестки 2025 года, обсуждение вопроса продолжается. Об этом рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов, сообщает ТАСС.

«Сейчас идет дискуссия. Вполне возможно, что [юношеские Исламские игры состоятся] не в следующем году, потому что он очень насыщенный по повестке: там и Азиатские игры, и Игры исламской солидарности», — заметил глава Минспорта РТ.

«Сейчас ведем диалог, может быть, [соревнования пройдут] не в 2025 году, а в 2026-м. Окончательное решение еще не принято, думаю, до конца года мы определимся», — уточнил он.

Ранее предполагалось, что первые юношеские Исламские игры среди спортсменов в возрасте от 14 до 16 лет пройдут летом 2025 года в Казани. Организовать турнир предложил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Страны Организации исламского сотрудничества готовы нам доверить провести юношеские игры. Многие готовы приехать. Мы обсуждаем это, у нас хороший контакт. Это еще один повод показать, что Россия открыта к сотрудничеству», — заявил в июне этого года руководитель республики.