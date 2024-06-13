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Минниханов: Исламские Игры в Казани – еще один повод показать, что Россия открыта миру
Как Казань изменили крупные спортивные мероприятия, насколько впечатляющей получилась церемония открытия Игр БРИКС и проведут ли в Татарстане юношеские соревнования стран исламского мира, обсудили сегодня на выездном заседании Комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту при участии Раиса РТ Рустама Минниханова.
«Основные изменения были связаны с Универсиадой в 2013 году. Мы стали другими, более привлекательными»
Выездное заседание прошло в здании Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, которая была построена к Универсиаде 2013 года.
«Благодаря спорту наша республика, особенно столица, сильно преобразилась. Основные изменения были связаны с Универсиадой в 2013 году. Мы стали другими, более привлекательными. Созданная тогда инфраструктура продолжает служить на благо нашей страны, республики и города. Сегодня более 4 млн туристов ежегодно приезжают в Казань. Это говорит о том, что в Татарстане подготовлена инфраструктура гостеприимства», – отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Он напомнил, что вчера в Казани состоялась церемония открытия Игр БРИКС, а также пригласил всех собравшихся на закрытие, которое совместят с Сабантуем.
Спортивную инфраструктуру в Татарстане высоко оценили и федеральные гости.
«Наша встреча проходит в уникальном регионе, где спорт знают и любят. Неспроста мы называем Казань спортивной столицей. Опыт развития отрасли в республике перенимается и другими субъектами», – поделился председатель комитета Госдумы Дмитрий Свищев.
«Татарстан готов принимать спортивные мероприятия любого уровня»
Спортивные комплексы в республике используются не только для проведения мероприятий различного уровня, их посещают обычные жители, рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.
«В Татарстане высокая обеспеченность спортивными сооружениями. У нас порядка 12 тыс. спортивных объектов, причем около 50% в сельской местности. Мы готовы проводить мероприятия любого уровня. По сути, Казань может хоть завтра провести Олимпиаду, у нас все для этого есть», – заявил министр.
При этом вектор развития несколько скорректирован. Акцент в ближайшее годы будет сделан не столько на строительство новых объектов, сколько на капитальный ремонт уже существующих. Но в планах есть и появление новых сооружений.
«В проекте у нас несколько больших объектов. Сейчас в стадии проектирования Центр фехтования, за год мы построим в республике пять центров настольного тенниса. Причем профинансируют их профильные федерации. Также проектируем Центр фигурного катания имени Алины Загитовой», – добавил Леонов.
Он напомнил, что, согласно указу Президента России Владимира Путина, к 2030 году в стране 70% населения должны систематически заниматься спортом. Но Татарстан поставил планку выше. Уже сейчас в республике этот показатель на уровне 63%, в 2030 году планируется довести его до 75%.
На обновление инфраструктуры к Играм БРИКС было потрачено 4 млрд рублей
К Играм БРИКС были обновлены и приведены в соответствие множество спортивных объектов. Леонов заметил, что изначально соревнования планировались в 12 дисциплинах, в конечном итоге их стало 27.
«Мы обновили всю инфраструктуру. Потратили порядка 4 млрд рублей на реконструкцию. Привели в соответствие Центральный стадион, обновили базу Университета спорта, привели в порядок Деревню Универсиады. Для нас это большой титульный проект», – рассказал он.
Яркие впечатления оставила церемония открытия Игр, которая состоялась вчера. На парад вышли представители почти 90 стран со своими флагами.
«Я был на четырех Олимпиадах, на двух из них нес флаг СССР. Я знаю, что значит быть там. Вчера я увидел, как команды почти 90 стран вышли на парад. Это большой успех. Я сидел и наслаждался праздником. Не хотелось, чтобы он заканчивался. Все было красиво и от сердца. Думаю, что все спортсмены не пожалели, что приехали», – поделился впечатлениями от церемонии открытия глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Татарстан может принять юношеские игры стран ОИС в 2025 году
Следующим после Игр БРИКС крупным международным спортивным мероприятием в Татарстане могут стать юношеские игры стран Организации Исламского сотрудничества. С этой инициативой на заседании выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Страны Организации исламского сотрудничества готовы нам доверить провести юношеские игры. Многие готовы приехать. Мы обсуждаем это, у нас хороший контакт. Это еще один повод показать, что Россия открыта к сотрудничеству», – заявил Минниханов.
Он подчеркнул, что название «Юношеские исламские спортивные игры» связано не с религией, а со статусом организаций стран.
«Они готовы дать нам флаг соревнований, осталось понять, можем ли мы его взять. Я хочу, чтобы наша страна звучала на весь мир. Сейчас одними из главных наших партнеров выступают страны исламского мира», – подчеркнул Раис Татарстана.
В ответ председатель комитета Дмитрий Свищев пообещал проработать этот вопрос, но Минниханов был категоричен.
«Не надо прорабатывать, нужно поддержать. Многие ваши наработки на этом этапе и заканчиваются. Доводите до конца. Нам нужен международный статус. Проголосуйте и ответьте. Тогда это будет действительно работа комитета», – сказал Рустам Минниханов.
Он напомнил, что Татарстан провел первый хоккейный турнир среди исламских стран, к которому был большой интерес из разных государств. Спортсмены приехали на него с огромной радостью и получили много ярких эмоций.
Члены комитета единогласно поддержали идею проведения юношеских игр организации исламского сотрудничества в Татарстане. Предварительно, мероприятие может пройти летом 2025 года.
«Думаю, это будут хорошие знаковые соревнования для всей России. Мы должны найти регламентные решения. Комитет поддержал, будем работать в этом направлении», – заявил председатель комитета Дмитрий Свищев.
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