Минниханов: Исламские Игры в Казани – еще один повод показать, что Россия открыта миру

Выездное заседание прошло в здании Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Основные изменения были связаны с Универсиадой в 2013 году. Мы стали другими, более привлекательными»

Выездное заседание прошло в здании Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, которая была построена к Универсиаде 2013 года.

«Благодаря спорту наша республика, особенно столица, сильно преобразилась. Основные изменения были связаны с Универсиадой в 2013 году. Мы стали другими, более привлекательными. Созданная тогда инфраструктура продолжает служить на благо нашей страны, республики и города. Сегодня более 4 млн туристов ежегодно приезжают в Казань. Это говорит о том, что в Татарстане подготовлена инфраструктура гостеприимства», – отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Благодаря спорту наша республика, особенно столица, сильно преобразилась. Основные изменения были связаны с Универсиадой в 2013 году» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он напомнил, что вчера в Казани состоялась церемония открытия Игр БРИКС, а также пригласил всех собравшихся на закрытие, которое совместят с Сабантуем.

Спортивную инфраструктуру в Татарстане высоко оценили и федеральные гости.

«Наша встреча проходит в уникальном регионе, где спорт знают и любят. Неспроста мы называем Казань спортивной столицей. Опыт развития отрасли в республике перенимается и другими субъектами», – поделился председатель комитета Госдумы Дмитрий Свищев.

Дмитрий Свищев: «Наша встреча проходит в уникальном регионе, где спорт знают и любят. Неспроста мы называем Казань спортивной столицей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан готов принимать спортивные мероприятия любого уровня»

Спортивные комплексы в республике используются не только для проведения мероприятий различного уровня, их посещают обычные жители, рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

«В Татарстане высокая обеспеченность спортивными сооружениями. У нас порядка 12 тыс. спортивных объектов, причем около 50% в сельской местности. Мы готовы проводить мероприятия любого уровня. По сути, Казань может хоть завтра провести Олимпиаду, у нас все для этого есть», – заявил министр.

При этом вектор развития несколько скорректирован. Акцент в ближайшее годы будет сделан не столько на строительство новых объектов, сколько на капитальный ремонт уже существующих. Но в планах есть и появление новых сооружений.

Владимир Леонов: «Мы готовы проводить мероприятия любого уровня. По сути, Казань может хоть завтра провести Олимпиаду, у нас все для этого есть» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В проекте у нас несколько больших объектов. Сейчас в стадии проектирования Центр фехтования, за год мы построим в республике пять центров настольного тенниса. Причем профинансируют их профильные федерации. Также проектируем Центр фигурного катания имени Алины Загитовой», – добавил Леонов.

Он напомнил, что, согласно указу Президента России Владимира Путина, к 2030 году в стране 70% населения должны систематически заниматься спортом. Но Татарстан поставил планку выше. Уже сейчас в республике этот показатель на уровне 63%, в 2030 году планируется довести его до 75%.

На обновление инфраструктуры к Играм БРИКС было потрачено 4 млрд рублей

К Играм БРИКС были обновлены и приведены в соответствие множество спортивных объектов. Леонов заметил, что изначально соревнования планировались в 12 дисциплинах, в конечном итоге их стало 27.

«Мы обновили всю инфраструктуру. Потратили порядка 4 млрд рублей на реконструкцию. Привели в соответствие Центральный стадион, обновили базу Университета спорта, привели в порядок Деревню Универсиады. Для нас это большой титульный проект», – рассказал он.

Яркие впечатления оставила церемония открытия Игр, которая состоялась вчера. На парад вышли представители почти 90 стран со своими флагами.

Владислав Третьяк: «Вчера я увидел, как команды почти 90 стран вышли на парад. Это большой успех. Я сидел и наслаждался праздником» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я был на четырех Олимпиадах, на двух из них нес флаг СССР. Я знаю, что значит быть там. Вчера я увидел, как команды почти 90 стран вышли на парад. Это большой успех. Я сидел и наслаждался праздником. Не хотелось, чтобы он заканчивался. Все было красиво и от сердца. Думаю, что все спортсмены не пожалели, что приехали», – поделился впечатлениями от церемонии открытия глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Татарстан может принять юношеские игры стран ОИС в 2025 году

Следующим после Игр БРИКС крупным международным спортивным мероприятием в Татарстане могут стать юношеские игры стран Организации Исламского сотрудничества. С этой инициативой на заседании выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Страны Организации исламского сотрудничества готовы нам доверить провести юношеские игры. Многие готовы приехать. Мы обсуждаем это, у нас хороший контакт. Это еще один повод показать, что Россия открыта к сотрудничеству», – заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что название «Юношеские исламские спортивные игры» связано не с религией, а со статусом организаций стран.

Следующим после Игр БРИКС крупным международным спортивным мероприятием в Татарстане могут стать юношеские игры стран Организации Исламского сотрудничества. С этой инициативой на заседании выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Они готовы дать нам флаг соревнований, осталось понять, можем ли мы его взять. Я хочу, чтобы наша страна звучала на весь мир. Сейчас одними из главных наших партнеров выступают страны исламского мира», – подчеркнул Раис Татарстана.

В ответ председатель комитета Дмитрий Свищев пообещал проработать этот вопрос, но Минниханов был категоричен.

«Не надо прорабатывать, нужно поддержать. Многие ваши наработки на этом этапе и заканчиваются. Доводите до конца. Нам нужен международный статус. Проголосуйте и ответьте. Тогда это будет действительно работа комитета», – сказал Рустам Минниханов.

Он напомнил, что Татарстан провел первый хоккейный турнир среди исламских стран, к которому был большой интерес из разных государств. Спортсмены приехали на него с огромной радостью и получили много ярких эмоций.

Члены комитета единогласно поддержали идею проведения юношеских игр организации исламского сотрудничества в Татарстане. Предварительно, мероприятие может пройти летом 2025 года.

«Думаю, это будут хорошие знаковые соревнования для всей России. Мы должны найти регламентные решения. Комитет поддержал, будем работать в этом направлении», – заявил председатель комитета Дмитрий Свищев.