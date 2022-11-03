Исламовед: «Цель визита Минниханова в Бахрейн — налаживание экономических контактов»

Цель визита Президента Татарстана Рустама Минниханова в Бахрейн не столько религиозная, сколько светская, убежден востоковед, исламовед и политолог Алексей Малашенко.

«Задача — именно налаживание контактов и, прежде всего, экономических. Тем более, что в том же Бахрейне есть люди, которые к этому готовы. Я уже не говорю про Россию. И, я думаю, что сейчас условия более благоприятные, чем они были, допустим, 3-4 года назад. Татарстан — один из самых развитых российских регионов. Так что это может сработать», — сообщил эксперт «Татар-информу».

Подробнее читайте в материале «Татар-информа»: «Мусульмане лучше поймут мусульман»: Минниханов презентовал модель Татарстана в Бахрейне».