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Ру Тат
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Общество
3 ноября 2022  17:30
Любовь Шебалова

Исламовед: «Цель визита Минниханова в Бахрейн — налаживание экономических контактов»

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Цель визита Президента Татарстана Рустама Минниханова в Бахрейн не столько религиозная, сколько светская, убежден востоковед, исламовед и политолог Алексей Малашенко.

«Задача — именно налаживание контактов и, прежде всего, экономических. Тем более, что в том же Бахрейне есть люди, которые к этому готовы. Я уже не говорю про Россию. И, я думаю, что сейчас условия более благоприятные, чем они были, допустим, 3-4 года назад. Татарстан — один из самых развитых российских регионов. Так что это может сработать», — сообщил эксперт «Татар-информу».

Подробнее читайте в материале «Татар-информа»: «Мусульмане лучше поймут мусульман»: Минниханов презентовал модель Татарстана в Бахрейне».

#бахрейн #россия-исламский мир
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