«Искать компромисс»: Метшин прокомментировал ситуацию с аттракционами в парке Урицкого

С просьбой «не портить парк Урицкого еще одним батутом» обратился во время прямого эфира мэра Казани один из зрителей в Instagram. Градоначальник призвал жителей столицы найти компромисс.

«Речь идет о размещении детских аттракционов в парке Урицкого. На мой взгляд, это вопрос на уровне главы района и Дирекции парков и скверов. Надо решить этот вопрос в диалоге. Кто-то просит эти аттракционы для детей, кто-то говорит: „Нам гулять с собаками негде“. Везде нужно искать компромисс и приходить к решению, которым будет удовлетворено большее количество людей», — призвал Ильсур Метшин казанцев.

В декабре 2021 года в ходе электронного аукциона предприниматель получил право на размещение нестационарного торгового объекта на территории парка им. Урицкого со стороны ул. Васильченко. Согласно проекту, там планируется разместить детские аттракционы, которые не предполагают никакого капитального строительства. Работы по чистке снега для завоза временных конструкций стартовали 1 февраля, после чего в дирекцию обратились местные жители с запросом обсудить решение по размещению детских аттракционов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанцы смогут обсудить вопрос размещения аттракционов в парке Урицкого. Высказать свое мнение по данному вопросу они смогут 9 февраля в 18.30.