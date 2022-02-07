Казанцы смогут обсудить вопрос размещения аттракционов в парке Урицкого

Жители Казани приглашаются на общественные обсуждения, посвященные вопросу размещения аттракционов в парке Урицкого. Высказать свое мнение по данному вопросу они смогут 9 февраля в 18.30, сообщает Дирекция парков и скверов.

Обсуждения состоятся в холле КЦ «Московский». Посетить их офлайн смогут только горожане с QR-кодом, остальным желающим будет доступна онлайн-трансляция. Также свое мнение моно изложить в онлайн-опросе, которые проводится до 23.59 13 февраля.