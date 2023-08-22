Искаков: Внешние события не станут препятствием в отношениях Татарстана и Казахстана

Никакие внешние события не станут препятствием в отношениях между Татарстаном и Казахстаном. Об этом в интервью корреспонденту «Татар-информа» заявил генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков.

Для создания крепких отношений, отметил дипломат, важно развитие торгово-экономических связей, а также наращивание инвестиционных проектов. Примером такого сотрудничества можно назвать открывшийся в прошлом году в Казахстане заводе «Татнефти» по производству автомобильных шин.

«Проект оценивается в 400 млн [долларов]. Сотрудничество предполагает между РТ и Казахстаном [инвестпроекты] на сумму 1,5 млрд долларов. Это не только „Татнефть“, но и ПАО „КАМАЗ“. Готовятся новые проекты. Уровень сотрудничества высокий. Товарооборот в 2021 году составил 630 млн, а в 2022 — уже 740. Я думаю, что планы лидеров Татарстана и Казахстана выйти на отметку в миллиард уже не за горами», — рассказал Искаков.

Напомним, что KamaTyresKz — это первый в Казахстане новейший завод по выпуску автомобильных шин. Строительство объекта началось в 2021 году, а уже спустя год – 13 декабря 2022-го – на заводе прошла церемония выпуска первой шины, в которой принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.