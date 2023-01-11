Главу стройхолдинга Gemont известят о суде в Казани через Минюст Турции

Арбитражный суд РТ вернется к рассмотрению заявления «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ) к турецкой Gemont и его участнику и председателю правления Садыку Акману 6 февраля. Таков итог предварительного судебного заседания по делу.

НКНХ взыскивает с ответчиков 2,9 млн долларов долга, а также 152,6 тыс. долларов процентов и 945,4 тыс. долларов неустойки с последующим начислением по дату фактического исполнения. Речь идет о договоре займа, по которому было предоставлено личное поручительство.

Предприятие также ходатайствовало об обеспечительных мерах — аресте имущества, принадлежащего Gemont. НКНХ объяснял это тем, что в совокупности по двум искам (во втором идет речь о независимых гарантиях) требует с турецкой компании сумму, которая по курсу ЦБ РФ на 30 ноября 2022 года составляет 43,8 млрд рублей. Удовлетворение такого иска не может не сказаться на финансовом состоянии Gemont. С учетом того, что ответчик — иностранная организация, взыскание ущерба может оказаться затруднительным. Но в аресте активов ответчика в России было отказано.

Представитель интересов Gemont Альбина Сафиуллина на заседании в суде утверждала, что глава Gemont на дату заключения договора 20 июля 2022 года (местом его подписания значится Нижнекамск) не пересекал границу РФ. По ее данным, он выехал в Турцию после допроса в Управлении Следственного комитета РФ по РТ в Казани 29 июня 2022 года и больше в нашу страну не возвращался.

Юрист также отметила, что рассматриваемым делом затрагиваются права гражданина Турецкой республики, который не владеет русским языком. Необходимо представить в суд его пояснения относительно заключаемого договора. Для этого Садыка Акмана следует известить о разбирательстве в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 253 АПК: направив поручение в учреждение юстиции иностранного государства. В свою очередь, представитель НКНХ Игорь Чуклов отметил, что Садык Акман — председатель правления турецкого Gemont: «Ответчик сам может принять меры к его извещению».

Тем не менее судья Алла Савельева посчитала необходимым отложить рассмотрение дела на стадии предварительного судебного заседания для извещения соответчика через Минюст Турецкой республики на 6 февраля. По ее словам, в перспективе это может занять около полугода. Вместе с тем, как стало известно «Татар-информу», НКНХ также подал отдельный иск к Садыку Асману в связи с его поручительством по договору займа в Вахитовский райсуд Казани.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», 7 декабря стартовало банкротство российской «дочки» турецкой Gemont — компании «Гемонт», строившей «этиленник» на НКНХ и накопившей свыше 18,6 млрд рублей долгов. «Гемонт» сам заявил о своей несостоятельности. В компании введена процедура наблюдения до 7 апреля 2023 года.

Напомним, что проблемы в компании начались в марте 2022 года – рабочие «Гемонта», задействованные в строительстве этиленового завода ЭП-600 в Нижнекамске, устроили масштабную забастовку, требуя проиндексировать зарплату. Ее турецким рабочим выплачивали в рублях, и из-за резкого скачка курса доллара с учетом конвертации их доход существенно снизился. Чтобы прекратить «восстание», до конца того же дня зарплату обещали пересчитать и выплатить разницу.

Спустя несколько недель в офисе «Гемонта» прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, компания в 2017-2019 годах недоплатила в бюджет более 1 млрд рублей. А в конце сентября стало известно о том, что полиция Нижнекамска в связи с этими обстоятельствами объявила в розыск экс-гендиректора «Гемонта» Акташа Мухиттина.

Компания «Гемонт» – многолетний партнер группы «ТАИФ», возводивший установки на производственных объектах холдинга. В конце 2021 года группа продала нефтехимические активы СИБУРу. В июле прошлого года СИБУР решил расторгнуть контракт с «Гемонтом» как генподрядчиком строительства комплекса ЭП-600. «Причиной стало критическое финансовое состояние, в частности отсутствие возможности осуществлять операционную деятельность по проекту, – отмечали «Татар-информу» в «Нижнекамскнефтехиме».

Сейчас на территории России какие-либо строительные работы компания «Гемонт» не ведет: все договоры расторгнуты. Но продолжается деятельность по финальным сдаточным работам на трех объектах: в Нижнекамске, Иркутской области (Иркутский завод полимеров — проект Иркутской нефтяной компании, оцениваемый вместе со строительством микрорайона в Усть-Куте в 300 млрд рублей) и Омске (строил установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ на Омском НПЗ с инвестициями свыше 50 млрд рублей, генподрядчик — ПАО «Газпром автоматизация»).