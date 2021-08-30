Президент Татарстана осмотрел капитально отремонтированную школу №175 Казани

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил трансформацию казанской школы №175, где по его поручению был проведен капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов побывал в актовом зале и столовой, осмотрел входную группу. Кроме того, в библиотеке ему рассказали об особенностях проведения ремонтных работ.

Так, полностью изменился внешний облик школы, а библиотека, помимо основных функций, станет местом проведения встреч, зоной коворкинга. Большой объем работ был выполнен в актовом зале — новый профиль пола, потолка. Снаружи создается сад памяти, а в классе, где 11 мая произошла трагедия, появилось открытое пространство.

Как рассказали Президенту Татарстана, в прошлом году в школе занимались 1037 учеников, в этом году — 1054. 1 сентября за парты впервые сядут 145 первоклассников.