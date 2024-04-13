Исәнмесез для КНР, оренбургский суровый потоп и окончание Рамазана: обзор событий недели

Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом китайский город Чанчунь

Фото: rais.tatarstan.ru

«Ни хао!» и «Исәнмесез!»: Раис Татарстана посетил с рабочим визитом китайский Чанчунь

Дипломатическое событие недели – Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом китайский город Чанчунь. Визит Раиса Татарстана проходил в рамках так называемой региональной международной дипломатии, когда регионы разных стран взаимодействуют между собой напрямую. В этот раз целью визита стала 24-миллионная китайская провинция Цзилинь на северо-востоке Китая. Это важный промышленный центр страны – и не только благодаря расположенной в Чанчуне FAW Group. В Цзилине производят железнодорожный транспорт, сельскохозяйственную технику, станки, контрольно-измерительные и электрические приборы. Провинция является важнейшим транспортным узлом для сообщения между югом и севером КНР.

Также в числе основных направлений цзилиньской экономики – нефтяная и химическая промышленность (синтетический аммиак, этилен, серная кислота). Важное место занимает пищевая промышленность, здесь производятся мясо, сахар, крахмал, алкоголь и безалкогольные напитки. Местные аграрии возделывают кукурузу, поливной рис, пшеницу, сою, подсолнечник, сахарную свеклу, табак, овощи, фрукты, грибы и другие культуры.

По отраслевой палитре Цзилинь очень похож на Татарстан. В то же время объемы производства, как и численность населения, у китайцев гораздо больше. Так что такие масштабы представляют большой интерес для татарстанской стороны не только в плане перенимания опыта, но и с прицелом на развертывание взаимовыгодных хозяйственных связей.

Рустама Минниханова встречали на должном уровне. В частности, состоялась встреча Раиса Татарстана с губернатором провинции Ху Юйтином Фото: rais.tatarstan.ru

Но и Татарстан вызывает не менее острый интерес у китайского региона, поэтому Рустама Минниханова встречали на должном уровне. В частности, состоялась встреча Раиса Татарстана с губернатором провинции Ху Юйтином. Минниханов отметил на переговорах, что наша республика заинтересована в развитии более тесных отношений с Цзилинем. Он также перечислил, что связывает Татарстан и Поднебесную. Представители российского региона не только принимают у себя представителей Китая, но и сами знакомятся с его провинциями, изучают передовой опыт. В Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана, а в Казани работает Генеральное консульство Китая.

«В последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Товарооборот наших стран продолжает расти. В совместном заявлении лидеров наших стран о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года поставлена задача кратно нарастить объем торговли товарами и услугами и углубить связи по ряду стратегических направлений. <…> У Татарстана подписано 7 соглашений с китайскими провинциями и множество соглашений между муниципальными образованиями. Отмечаем ежегодный рост товарооборота. Порядка 60% всего импорта в Татарстан идет из Китая», – сообщил Минниханов.

На встрече обсудили, как можно усилить сотрудничество в гуманитарной сфере. Сейчас в Татарстане получают высшее образование порядка 2,5 тысячи китайских студентов. В Казанском федеральном университете действует образовательно-культурный институт Конфуция.

Как видим, развитие татарстано-китайского сотрудничества является одной из приоритетных внешних задач для нашей республики. Под лежачий камень вода не течет – здесь Татарстан не плетется в каком-то заданном общем формате российско-китайских отношений, а активно развивает прямые партнерские связи с регионами КНР. Такие поездки в рамках региональной международной дипломатии именно точечно работают над еще большим укреплением сотрудничества нашей страны с Китаем. Потому что используется личный фактор, которому на Востоке придают большое значение. Конфуций говорил: «Не поговорить с человеком, который достоин разговора, значит потерять человека». В Татарстане людей, а особенно друзей из-за рубежа, стараются не терять – отсюда и такая высокая активность в международных взаимоотношениях, стремление к прямым личным контактам.

Событие недели в России – небывалый паводок в некоторых регионах Фото: из семейного архива Рахматуллиных

Оренбуржье поплыло: небывалый паводок стал проверкой общества на прочность

Событие недели в России – небывалый паводок в некоторых регионах. Особенно сильно досталось соседней с Татарстаном Оренбургской области. В принципе, большой объем талых вод прогнозировался, поскольку прошедшая зима была аномальной по количеству выпавшего снега. В Оренбургской области на это наложился еще и техногенный фактор – заготовленную для таких случаев защитную дамбу в Орске попросту прорвало. Есть версия о хищениях при ее строительстве. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин назвал это сооружение «земляным валом», который не мог стоить 1 млрд рублей. Так или иначе, разбор полетов предстоит серьезный.

В итоге в Оренбургской области произошла катастрофа – начался потоп, который затронул 25 муниципальных образований и более 12 тысяч домов, часть из которых оказалась залита по самую крышу. Без малого 11 тысяч человек уже эвакуированы и продолжают эвакуироваться, большинство делает это самостоятельно. Пострадал бизнес – затоплены магазины и фермы. Гибнут оставленные в домах и на придомовых участках домашние животные и скот. Есть сообщения о фактах мародерства. Общий ущерб от наводнения уже оценивается в сумму свыше 40 млрд рублей. Люди, оказавшиеся в крайне сложной жизненной ситуации, стали собираться на стихийные митинги. Пока пострадавшие могут получить компенсацию в размере 20 тысяч рублей, что, конечно, мизер. Возможно, размеры материальной помощи будут откорректированы в большую сторону.

В Оренбурге сейчас звучат сирены и проводится массовая эвакуация людей. Уровень воды в Урале в Оренбургском районе на 16:00 пятницы составлял 1154 см, что превышает опасное значение на 224 сантиметра.

Удар стихии пришелся не только на Оренбуржье. В Курганской области также идет эвакуация – пик паводка и подъема воды в реке Тобол ожидают в течение ближайших нескольких дней.

В соцсетях и на экранах телевизоров мы видим по-настоящему апокалиптические картины наводнения. Люди страдают и испытывают немалые лишения. Все российское общество всколыхнула эта трагедия. Российские регионы направляют в Оренбургскую и Курганскую области спасателей и грузы. Помощь поступила из Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Якутии, Кировской, Нижегородской, Свердловской, Самарской, Тульской областей, Пермского края и других субъектов. Желающих помочь становится все больше.

В Татарстане беду соседей приняли особенно близко к сердцу. Рустам Минниханов заявил, что республика поможет пострадавшим от паводка.

«Наши добрые соседи из Оренбургской области попали в беду. Татарстан в такие трудные моменты никогда не остается в стороне. Окажем соседям помощь», – написал Раис РТ в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что из Казани уже отправили несколько фур с питьевой водой, в которой сейчас остро нуждаются пострадавшие.

«В центрах сбора помощи в наших муниципалитетах проводится формирование гуманитарного груза от граждан», – написал Минниханов в посте.

Весенний паводок не обошел стороной и Татарстан. Уровень воды повысился из-за обильного таяния снега на реке Свияге. В опасной зоне – более 30 населенных пунктов республики. Пик паводка здесь ожидают в середине апреля. Главное – в Татарстане воспринимают угрозу подтопления очень серьезно и серьезно к ней готовятся. Печальный пример соседей перед глазами.

Уже сейчас можно извлечь уроки из этой трагической истории. В каждом российском регионе, где возможны сильные паводки, необходимо усиление контроля надзорных и прочих ведомств за состоянием жизненно важной инфраструктуры в городах и районах. Муниципальные власти не должны оставаться в стороне от мер по усилению этого контроля. И выстраивать антикризисную систему реагирования надо не в момент ЧС, а заранее.

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И в Пекине Фото: mid.ru

Вдвоем против двоих: глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, о чем будут говорить лидеры КНР и России на саммите БРИКС в Казани

Много внимания на этой неделе было приковано к визиту главы МИД России Сергея Лаврова в Китай, где он провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И и был принят Председателем КНР Си Цзиньпином. Это говорит о самом уважительном отношении китайской стороны к России.

Все уже привыкли к частым регулярным визитам высокопоставленных российских дипломатов в Китай. Учитывая масштаб держав, каждая такая российско-китайская встреча является чрезвычайно важной с точки зрения геополитики. Не говоря уже о регулярных встречах Президента России Владимира Путина и товарища Си.

Сергей Лавров на совместной с Ван И пресс-конференции озвучил некоторые итоги переговоров. Главное – Москва и Пекин будут бороться в рамках БРИКС и ШОС с незаконными санкциями коллективного Запада. Глава МИД Китая накануне изобрел формулу «двойного противодействия против двойного сдерживания». Российский министр отметил, что Ван И предложил такую формулу для того, чтобы Россия и Китай (двойное противодействие) могли противодействовать попыткам США и Евросоюза (двойное сдерживание) затормозить формирование многополярного мира.

И еще Лавров заявил, что лидеры РФ и КНР планируют встретиться на полях саммитов ШОС и БРИКС. Последний, как известно, состоится в Казани в октябре этого года. Как говорил ранее глава российского внешнеполитического ведомства, наша страна хочет пригласить на казанский саммит не только полноценных членов альянса, но и другие государства.

Напомним, свою последнюю на сегодня встречу Путин и Си Цзиньпин провели в Китае осенью прошлого года. Тогда их переговоры продолжались около трех часов. Лидеры двух государств обсудили экономику, политическое взаимодействие и другие вопросы.

Сергей Лавров на совместной с Ван И пресс-конференции озвучил некоторые итоги переговоров. Главное – Москва и Пекин будут бороться в рамках БРИКС и ШОС с незаконными санкциями коллективного Запада Фото: mid.ru

В этот раз в Казани ожидается не менее насыщенная встреча – сторонам есть что обсудить. Тем более что в отношениях накопилось помимо позитивных моментов и немало вопросов. Один из главных – огромные трудности с платежами со стороны китайских банков практически по всем товарным позициям, не только «санкционным». Это может привести к резкому сокращению объема российско-китайского товарооборота, который в прошлом году достиг рекордных 240 млрд долларов.

Визит Лаврова показывает, что китайцы также видят эти проблемы. Более того, Пекин выступает с собственными инициативами по решению проблем с санкциями против России. В частности, с той же формулой «двойного противодействия против двойного сдерживания».

Есть понимание, как это решать: нужно использовать возможности БРИКС и ШОС. Незаконные односторонние санкции создают «экономические пробелы», которые должны быть устранены в рамках этих международных организаций. Так что грядущий саммит БРИКС в Казани – это большой шанс для решения проблем санкций, не говоря уже о важнейшем значении этой встречи для возвышения на мировой арене новых геополитических образований многополярного мира.

Праймериз как предчувствие: в Татарстане проходит прием заявок на предварительное голосование партии «Единая Россия»

Внутриполитическая жизнь Татарстана на этой неделе отметилась подготовкой к праймериз ведущей политической партии «Единая Россия». К слову, подобный демократический механизм внутрипартийных слушаний и внутрипартийного голосования единороссы успешно применили в ходе уже нескольких выборных кампаний самого разного уровня. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы таким образом. В Татарстане она также уже не раз проводила праймериз на выборах в представительные органы разного уровня. В этот раз единороссы проводят праймериз, приуроченные к выборам в Госсовет РТ в сентябре этого года.

Сейчас в Татарстане проходит регистрация всех желающих участвовать в предварительном голосовании. Среди них Герой России Расим Баксиков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сейчас в Татарстане проходит регистрация всех желающих участвовать в предварительном голосовании. На сегодняшний день соответствующие документы подали уже 45 человек. Среди них – руководитель проекта международного ралли «Шелковый путь», председатель правления НП «КАМАЗ-Автоспорт» Владимир Чагин, Герой России Расим Баксиков, Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, заместитель секретаря татарстанского отделения «Единой России», зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

Регистрация кандидатов на праймериз будет продолжаться до 25 апреля, так что число участвующих в них явно вырастет. Само электронное голосование за кандидатов в депутаты пройдет с 20 по 26 мая.

Среди кандидатов много молодежи, есть социальные служащие, политические деятели, а также участники СВО. Таким образом, прообраз партии «Единая Россия» перед выборами Госсовета республики уже складывается. Тематическая конфигурация условно такая: СВО, права человека, Год семьи, спорт. Трудно не согласиться с таким «идейным профилем» кандидатов на участие в праймериз. Мы помним, как в ходе недавнего послания Федеральному собранию Президент РФ назвал настоящей элитой «тружеников и воинов», которые своим делом доказали преданность стране. Им Президент противопоставил тех, кто набил карманы в 1990-е. Они точно не элита. Подлинная элита, по словам Путина, — это те, кто служит России. Так что при формировании списка кандидатов в депутаты Госсовета РТ нового созыва фактор возникновения новой элиты будет безусловно преобладать.

Камиль хазрат Самигуллин: «Думаю, что не только я, но и все заметили, что нынешний Рамазан особенно отличается многочисленными и разнообразными ифтар-маджлисами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ид мубарак!»: мусульмане отметили праздник Ураза-байрам

На этой неделе по всей республике прошел исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамазан, – Ураза-байрам. С ростом самосознания татарского народа, с ростом числа верующих во Всевышнего растет и количество отмечающих подобные религиозные события. Это видно в том числе и по таравих-намазам, и по ифтарам. Людей на них в этом году было очень много. И не только пожилых – стало приходить много молодежи.

В интервью «Татар-информу» глава ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин так подметил особенности этого прошедшего Рамазана:

«Думаю, что не только я, но и все заметили, что нынешний Рамазан особенно отличается многочисленными и разнообразными ифтар-маджлисами. Заметно увеличилось количество площадок для них и расширилась их тематика. Помимо традиционных ифтаров в мечетях много маджлисов проводится среди разных сообществ: медицинский, межконфессиональный, журналистский, интеллектуальный, театральный, модный, для артистов, для бизнесменов, для нуждающихся, для детей, для женщин, для студентов, для новичков в исламе, для заключенных…

У нас даже хазратов не хватало в этом году, чтобы делегировать на эти маджлисы, – настолько активно люди стали их проводить. Много разных площадок помимо мечетей задействовано: рестораны, театры, больницы… Тот же Республиканский ифтар прошел в МВЦ «Казань Экспо». Все зависит от масштабов маджлиса. Мы в этом году собрали 12 тысяч человек».

Так что можно констатировать: прошедший Рамазан показал нам, что в Татарстане, безусловно, растет число верующих, растет число соблюдающих религиозные обряды, в частности постящихся и посещающих ифтары. Повторюсь, это связано с растущим религиозным самосознанием большой части татарского народа. При этом растущему спросу на ифтары было предложено соответствующее предложение, отличающееся большим разнообразием. Так что прошедший священный месяц мусульман был очень интересным и можно прогнозировать, что заданная высокая планка в республике по проведению Рамазана не будет опускаться.