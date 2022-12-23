Исаева об изменении наименования главы РТ: Мы объединились вокруг федерального центра

Изменение наименования должности высшего должностного лица Татарстана – это сильное решение, демонстрация того, что мы все объединились вокруг федерального центра и нашего национального лидера. Такое мнение высказала сегодня «Татар-информу» координатор по работе с обращениями граждан Регионального исполкома партии «Единая Россия», член Общественной палаты РТ Анастасия Исаева.

«В нынешней общественно-политической ситуации и в условиях специальной военной операции, особенно важен фактор единства публичной власти. Руководство нашей республики это понимает. Изменение наименования должности высшего должностного лица Татарстана, за которое проголосовало большинство парламентариев Госсовета РТ – сильное решение, демонстрация того, что мы все объединились вокруг федерального центра и нашего национального лидера», – отметила она.

Анастасия Исаева уточнила, что смену наименования высшего должностного лица республики можно назвать юридической формальностью.

«Профессионализм, компетентность Рустама Нургалиевича Минниханова говорят сами за себя и демонстрируют его как одного из наиболее влиятельных политиков на федеральном уровне и не только», – заключила собеседница.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что депутаты Госсовета Татарстана на 39-м заседании парламента приняли во втором чтении и в целом законопроект, которым вносятся изменения в Конституцию республики. В проекте закона предложено новое наименование должности руководителя региона – «Глава – Раис Республики Татарстан».

