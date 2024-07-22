Иртышский Сабантуй в Омске соберет более 30 тыс. гостей

Фото: пресс-служба Правительства Омской области

В субботу, 27 июля, в Омске состоится II Международный Иртышский Сабантуй. Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале пригласил всех желающих посетить предстоящий праздник плуга.

«Ожидаем более 30 тысяч гостей. Сегодня вместе с мэром Омска Сергеем Николаевичем Шелестом и другими ответственными проверил, как идет подготовка к мероприятию», — заметил руководитель региона.

«На празднике будет работать порядка 20 тематических площадок для детей и взрослых, а участники планируют установить новый рекорд по чаепитию. Уверен, будет интересно. Всех приглашаю присоединиться», — добавил Хоценко, акцентировав внимание на некоторых деталях предстоящего события.

Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Губернатор проверил, как ведется подготовка локаций. Директор Омского дома дружбы Наталья Степанова в ходе выездного совещания отметила, что праздник объединит более 500 непосредственных участников.

Праздник будет организован в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» на берегу реки Иртыш, которая связывает Китай, Казахстан и регионы России. Он продлится с 11 до 17 часов, отмечает пресс-служба Правительства Омской области.

В театрализованную программу в том числе войдут торжественное открытие, церемония поднятия флага Сабантуя, костюмированное шествие участников праздника, вокально-хореографическая композиция «Реки связующая нить», большой гала-концерт мастеров искусств и творческих коллективов Татарстана, Омской области, других регионов России и Казахстана, церемония награждения победителей борьбы корэш с чествованием главного батыра.

Парк окажется разделен на тематические локации: «Татарское подворье», городок «Этнодеревня», «Игры Сабантуя» и «Детский Сабантуй», «Наша Победа» и «Аллея Дружбы».

Фото: пресс-служба Правительства Омской области

В рамках спортивной программы запланированы соревнования по пляжному волейболу на приз губернатора Омской области, состязания по национальной борьбе корэш среди взрослых и детей на приз Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также армрестлинг, гиревой спорт, перетягивание каната и парусная регата в акватории «Зеленого острова».

Вдоль набережной парка культуры и отдыха организуют гастрономический фестиваль «Вкусно». Именно на этой площадке предполагается зафиксировать рекорд России на массовое угощение чак-чаком и ароматным чаем под названием «Большое татарское чаепитие».

Организуют праздник Министерство культуры Омской области, Омский дом дружбы и Зеленодольский район РТ при содействии правительств Омской области и Татарстана и поддержке Всемирного конгресса татар. I Международный Иртышский Сабантуй прошел в 2022 году в казахстанском городе Семее.

Мероприятие проводится в рамках реализации основных задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным.