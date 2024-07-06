«Спорт, соревновательный дух и вкусная еда»: как прошел федеральный сабантуй в Марий Эл

Татарстан на празднике представлял Нижнекамский район

В этом году федеральный Сабантуй прошел на ипподроме в Йошкар-Оле. Огромная площадка собрала несколько тысяч гостей из 72 регионов России. Отметим, что Татарстан на празднике представлял Нижнекамский район, который организовал здесь площадку настоящего татарского подворья.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, приехавший на праздник в сопровождении вице-премьера РТ, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, первым делом осмотрел площадки и подворья, расположившиеся на ипподроме.

Первой точкой стала площадка с традиционными соревнованиями Сабантуя: влезть на столб, пройти по бревну, бой на мешках, перетягивание палки и многие другие.

Рядом с соревновательной площадкой расположилось татарское подворье, где любой желающий мог перемолоть зерно, постирать и погладить одежду, устроить чаепитие с самоваром, приготовить чак-чак и многое другое.

Сразу за татарским подворьем начались палатки представителей различных районов Марий Эл, в которых гости могли познакомиться с теми или иными традициями, принятыми в конкретной местности. Здесь же можно было попробовать огромное количество разнообразных блюд, приготовленных жителями районов, чем не преминул воспользоваться Минниханов.

Помимо этого, на площадке можно было посетить детскую зону, молодежную сцену, фудкорт, ярмарку с изделиями местных умельцев. А на центральной сцене шел концерт с участием звезд марийской и татарской эстрады.

Темой пролога стала дружба народов

Центральным культурным мероприятием стала прологовая часть, которая традиционно знакомит гостей Сабантуя с традициями татарского народа.

Гостей ждала театрализованная постановка празднования в старину - от начала полевых работ и до самого Сабантуя.

Второй частью пролога стало знакомство с марийской культурой и традициями, а завершилось представление общим номером, в котором было представлено все многообразие народов, проживающих в России.

«Праздник дружбы»

Завершился пролог официальным открытием, на котором главы Татарстана и Марий Эл поприветствовали всех собравшихся гостей.



«Сабантуй – это прежде всего праздник дружбы, здесь нет ни религий, ни национальностей. Мы все здесь братья. Сабантуй – это и спорт, и соревновательный дух, и вкусная еда», - отметил Минниханов.

Рустам Минниханов: «Мы все здесь братья. Сабантуй – это и спорт, и соревновательный дух, и вкусная еда»

Он подчеркнул, что гостями федерального Сабантуя в этом году стали 500 делегатов из 70 регионов России.

«Приятно, что 24-й федеральный Сабантуй проводится в вашем прекрасном крае. Мы видим высокий уровень подготовки. За хорошую организацию мы искренне благодарим руководство Республики Марий Эл, местную власть и всех, кто принял участие в организации этого мероприятия», - добавил Раис РТ.

В свою очередь, глава Марий Эл Юрий Зайцев подчеркнул, что для его региона большая честь проводить столь масштабное мероприятие.

«Рад приветствовать всех на открытии 24-го федерального Сабантуя. Для нас Сабантуй – символ взаимопонимания и согласия между народами. Президент России Владимир Владимирович Путин назвал многонациональное единство России величайшей ценностью, и я уверен, каждый из нас согласится с этим», - заявил Зайцев.

Абсолютным батыром федерального Сабантуя стал житель Татарстана

Главным спортивным событием Сабантуя стал турнир по национальной борьбе корэш (скачки прошли здесь днем ранее). Абсолютным батыром в этом году стал уроженец Марий Эл и житель Татарстана Муса Галлямов.

«Я хотел уже завершать карьеру, но когда узнал, что федеральный Сабантуй будет проходить на родной земле, начал усиленно тренироваться, чтобы победить», - поделился он.

Главными призами традиционно стали баран и подарок Раиса Татарстана – автомобиль Lada Granta.

Завершит длинный сабантуйный день концертно-развлекательная программа «Кичке уен».

Фотографии с сайта Раиса РТ