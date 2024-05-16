Ирландского журналиста поразили беседующие на KazanForum имам и священник

Журналист из Ирландии Чей Боуз был поражен видом священника и имама, беседующих на XV Международном форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». По его мнению, Западу есть чему поучиться в этой ситуации.

«На задворках казанского форума я заметил мусульманского имама и русского православного священника, беседующих друг с другом. Они разрешили мне сделать этот снимок. Западу есть, чему поучиться», — написал он в соцсети X.

скриншот страницы @BowesChay

В обращении к участникам форума Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что христианство и ислам имеющит общий ценностный фундамент и нравственные ориентиры, которые помогают верующим смотреть на многие вещи одинаково и успешно находить ответы на непростые вызовы современности.