Украинский лидер Владимир Зеленский постепенно теряет контроль над властью. Такое предположение высказал ирландский журналист и блогер Чей Боуз в социальной сети X (прежде Twitter).

«Даже ранее лояльные СМИ в Киеве ополчились на него (Зеленского – прим. Т-и). Как и зависимый парламент», – заявил Боуз.

По мнению блогера, продолжающееся отступление украинских войск не добавляет популярности Зеленскому.

Ранее сегодня Верховная Рада со второй попытки набрала необходимое количество голосов, чтобы утвердить постановление о продлении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного Президента Украины, замечает «Радио 1».