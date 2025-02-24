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Общество 24 февраля 2025 15:16

Верховная рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского

Верховная рада Украины «провалила» постановление о продолжении полномочий Владимира Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

«Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине <...> провалилось», — написал он.

За документ проголосовали 218 парламентариев, тогда как для принятия требовалось 226 голосов. По словам Железняка, текст постановления содержал положение о том, что Зеленский должен продолжать исполнять свои обязанности до вступления в должность новоизбранного президента. Голосование состоялось в присутствии еврокомиссаров.

Напомним, президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял о завершении легитимности Зеленского, что, по его мнению, создает юридическую коллизию и ставит под вопрос легитимность любых переговоров с действующим украинским руководством.

#Владимир Зеленский #Украина
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